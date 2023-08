¿Irreconocible? el cambio radical de look de Paola turbay para ‘La Venganza de Analía 2′

Ana de Nadie terminó hace unos días, pero la carrera de Paola no se detiene. Precisamente, hace unos días comenzaron a nacer rumores respecto a que ahora será parte de la segunda parte de La venganza de Analía , que fue presentada en Caracol en plena pandemia y protagonizada por Carolina Gómez.

Sin embargo, las noticias sobre la llegada de la actriz a Caracol no dejan de aparecer. Ahora, Carlos Ochoa, experto y crítico en televisión, reveló una imagen de cómo se vería la actriz para su nuevo personaje.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha conocido aún qué personaje interpretará la actriz en la novela de Caracol y si será amiga de Analía, o por el contrario, le hará la vida imposible.

De eso habló con Semana hace unos años , asegurando que, aunque no se trataba de algo fácil, sí se trataba de una época que le había dado varias satisfacciones.

“Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque ha implicado trabajar a otro nivel. Soy feliz con lo que he hecho en Colombia, he trabajado con directores y actores de altísimo nivel y con ellos he aprendido a hacer de todo. Sin embargo, las condiciones en las que se trabaja en Colombia son muy distintas a las de Hollywood. Allí se tiene más tiempo para preparar cada rol y cada escena; hay gran rigor en cada una de las áreas, especialistas en cada uno de los departamentos, los libretos son increíblemente bien escritos”.