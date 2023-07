Ana de Nadie: reviva el emocionante final que tuvo en vilo a los colombianos; ¿Ana y Joaquín impusieron su amor por encima de todo?

Los colombianos se conectaron con el drama de Ana Ocampo, una arquitecta que dejó de lado su profesión para sacar adelante su hogar de tres hijos con Horacio Valenzuela. Una apuesta que no es extraña para millones de mujeres. Pero, no son las mismas prioridades de Horacio, que en cambio dio rienda suelta a su amor casi adolescente por una bella abogada, 20 años menor que él.

Yo en estos momentos van como 15 minutos y no he podido disfrutar #AnaDeNadie pic.twitter.com/M4amjQIWOr

Una final de infarto

Este martes 25 de julio Ana de Nadie llegó a su final, en medio de una gran expectativa, especialmente porque en Señora Isabel , la serie original de 1993, los protagonistas no terminan juntos, lo que causó polémica en su momento. Y la reacción en redes no se hizo esperar.

Esto ya no me esta gustando. #AnaDeNadie GRACIAS ANA DE NADIE pic.twitter.com/epLYjXpi1d

Y aunque todo parecía indicar que Ana y Joaquín no tendrían obstáculos para vivir su amor, Ana se enteró a último momento de que el periodista dejó escapar una extraordinaria oferta laboral en un periódico de España. “Yo no puedo permitir que Joaquín se pierda la oportunidad de trabajo más importante de su vida”, se lamentó Ana, por lo que buscó tomar cartas en el asunto y torcer el destino.

Además, le dice a Joaquín que no se pueden casar y hasta el devuelve el anillo de compromiso. “No sabía lo que estabas sacrificando, por eso dije que sí. No puedo permitir que renuncies a tus sueños por mí. No quiero que el día de mañana sientas que dejaste de cumplir tus sueños por quedarte conmigo. Porque eso fue lo que me pasó a mi con Horacio”, le dice Ana a su novio con profundo dolor.