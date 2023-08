Luisa Fernanda W dejó a Pipe Bueno “a medias” con este sensual video

Luisa Fernanda y Pipe Bueno siempre están dando de qué hablar por múltiples razones. Y sin duda, sus publicaciones en redes generan toda clase de comentarios.

Precisamente, un video que publicaron en las últimas horas fue centro de los comentarios. Y es que ambos protagonizaron una escena graciosa y al mismo tiempo, sugestiva.

En las imágenes, Luisa y Pipe están a punto de pasar de los besos a la intimidad. Sin embargo, al final la influenciadora se arrepiente y le dice que no puede, pues está en “sus días”.

Junto al video, el cantante escribió lo siguiente: “Las mujeres que lo dejan a uno a medias no van al cielo”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, varios contando anécdotas similares: “¿Y a dónde van los hombres que nos dejan a nosotras a medias?”. “Si fuera por eso, más de un hombre debería estar preso”. “De alguna u otra manera tenemos que desquitarnos de todo”. “Cómo es posible este suceso”, fueron algunos de ellos.

La relación de Pipe y Luisa comenzó en medio de la polémica, ya que poco tiempo antes de comenzar su romance, Luisa había pasado por la pérdida de su anterior pareja, Legarda, quien falleció a causa de una bala perdida.

Luego de muchos meses de críticas y comentarios negativos, la influenciadora apareció en sus redes para contar cómo había empezado su relación. Todo inició cuando empezaron a trabajar componiendo canciones.

Luisa y Pipe están más enamorados que nunca. | Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

“Pipe es ese tipo de personas que le encanta apoyar a sus amigos trabajando. Es una persona que con sus amigos músicos los apoya en su carrera y en las sesiones de grabación está pendiente y aporta muchas ideas”.

La famosa agregó sobre aquel momento: “Comenzamos a compartir muchos momentos juntos. En ese momento yo no sabía que él me gustaba, yo como que me lo negaba. Sí, es mi amigo, pero esto es solamente como un jugueteo, nada de que me guste”.

Luisa Fernanda W tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram Luisa Fernanda W

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el cantante le empezara a enviar toda clase detalles a Luisa, quien aún se mantenía al margen. La influenciadora no planeaba tener una relación, pero se dio cuenta de que este hombre le hacía falta cuando él dejó de hablarle un día completo.

“En ese momento que no me habló, me di cuenta de que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía, ¿por qué me va a gustar este man?”.

Lo más curioso del asunto es que Pipe apareció al día siguiente y le dio explicaciones de su ausencia, como si ya tuvieran algo.

“Para autoprotegerme ya me había dicho a mí misma: cálmate, si el man te quiere dar una explicación, muy bien, pero tú no necesitas esa explicación. Si ya aceptaste que el man te gusta, vívelo, respira, tampoco le demuestres que te gusta, deja que fluya, no te estreses”.

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ha sido una de las comentadas de los últimos años. | Foto: Instagram Luisa Fernanda W.

Luisa seguía muy pensativa sobre tener una relación o no, pero todo cambió cuando tuvo una conversación profunda con Pipe. Fue entonces cuando dejó que todo fluyera. “Ahí fue cuando tomé la decisión de soltar y de no importarme lo que otros opinaran, sino vivir mis sentimientos y ya”.

En la actualidad, Pipe y Luisa Fernanda tienen un matrimonio estable y luego de compartir solos durante un tiempo, decidieron formar una familia. En la actualidad tienen dos pequeños: Máximo y Domenic.

La creadora de contenido es madre de dos pequeños: Máximo y Domenic. | Foto: Instagram Luisa Fernanda W.

Y lo cierto es que, a pesar de tener dos hijos, sus seguidores siguen preguntándoles si piensan tener más hijos.