Luisa Fernanda W contó que no se siente tan fuerte sobre decisión relacionada con su hijo Máximo

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más famosas de Colombia. Se ha dado a conocer gracias a los contenidos sobre estilo de vida, moda y maquillaje que comparte en sus redes sociales. Su trabajo como creadora de contenido le ha dado para desarrollar su propio emprendimiento.

Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw

A la influenciadora paisa siempre le recuerdan a su exnovio, el fallecido cantante de música urbana Legarda. Cuando empezó su relación con Pipe Bueno fue muy cuestionada por muchos, pues no pasó ni el año cuando ya la creadora de contenidos había establecido una relación con el intérprete de música popular. Pese a las críticas, ella se ha mantenido firme y su relación es considerada como una de las más estables de la farándula nacional, tanto así que ya tienen dos hijos.

El ingreso de los hijos al jardín infantil es un tema que causa divisiones entre quienes consideran que los pequeños deben empezar a socializar y a desarrollar sus actividades de educación desde muy temprana edad y quienes consideran que es mejor tenerlos en casa mientras están muy chicos y después sí tomar la determinación acerca del inicio de la etapa escolar.

Esto es tema de la mayoría de las mamás a quienes no les es fácil dejar su pequeño en manos de terceros y prefieren aprovechar al máximo el tiempo con sus hijos. Lo cierto es que es una decisión muy personal y de cada casa, y en uno u otro caso muy respetable.

Luisa Fernanda W es una empresaria que tiene un gran vínculo con sus seguidores y de hecho es muy frecuente que comparta con ellos varias de sus situaciones personales y laborales. Por eso, decidió involucrase en una de las dinámicas que más están sonando por estos días a través de las redes, conocida como preguntas y respuestas, a través de Instagram.

Celebridad digital Luisa Fernanda W. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Y una de las preguntas que le realizó uno de sus seguidores fue con respecto a su pequeño Máximo, pues quiso saber cuándo pensaba la empresaria enviarlo al jardín infantil. Con su estilo descomplicado, Luisa Fernanda W no tuvo problema en resolver la inquietud de manera totalmente franca.

“¿Cuándo entra ‘Max’ al jardín?”, le preguntó, a lo que la empresaria comenzó respondiendo lo siguiente:

“Esto es un tema bien complejo de compartir, porque el proceso es distinto para cada persona. Cada quien verá si mete a su hijo a los seis meses al jardín, al año o en el tiempo que sea. Yo aún no he tomado esa decisión, no me he sentido tan fuerte para enviar a mi hijo al jardín”.

Y continuó diciendo: “Domenic aún está muy chiquito y dicen que en los jardines hay muchos virus. Entonces, yo prefiero cuidarlos a ambos, recuerden que Domenic estuvo como 15 días hospitalizado. También me siento en la disponibilidad de estar con mis hijos en casa en este momento”.

La respuesta dada por la influenciadora y empresaria no descarta el hecho de que sus hijos tengan una buena socialización con otros pequeños de su misma edad, pues para ella este aspecto lo maneja muy bien desde su casa y en otros ambientes. Además, el no haber tomado aún la decisión no quiere decir que no lo vaya a hacer en un futuro, cuando Max está un poco más grande y ella se sienta preparada para dar ese paso.

“Y el tema de aprendizaje y de compartir con otros niños se los brindo en otros ambientes, de hecho, también aquí en casa. Así que todavía no he tomado la decisión, voy a ver cuándo la tomo”.

La famosa influencer tiene varios compromisos laborales, sin embargo, se las ha arreglado muy bien para cumplir con su labor de madre. Hace unos días estuvo por fuera del país en un proyecto, pero ahora regresó y a través de sus redes sociales sigue compartiendo los momentos clave de sus pequeños.