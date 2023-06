“Me siento agotada”: el reflexivo mensaje que Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores

Luisa Fernanda W, reconocida creadora de contenido, no se guardó nada y se sinceró ante sus millones de seguidores que tiene en su cuenta principal en Instagram. Luisa, recordada por la relación que tuvo con el fallecido artista Legarda y por ser una de las pioneras en el mundo de las redes sociales, es considerada como una celebridad no solo en Colombia, sino en varios países como México, Estados Unidos o Argentina, donde cuenta con grandes cantidades de fanáticos.

Actualmente, la también empresaria tiene más de 18 millones de seguidores, los cuales día a día se mantienen al tanto de las diferentes actividades que desarrolla Luisa a lo largo del día y que publica en sus historias.

Además de compartir su rutina diaria, la creadora de contenido también realiza algunas publicaciones, donde da tips, consejos y recomendaciones de diversos temas. En esta ocasión y mientras mostraba el ‘outfit’ que iba a utilizar para ese día, Luisa Fernanda aprovechó y dio un contundente mensaje a todos sus seguidores.

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. Actualmente tiene una familia con Pipe Bueno. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Antes de abrir sus sentimientos, la mujer mostró las prendas que iba a utilizar, entre ellas una falda corta negra, una blusa blanca junto a una chaqueta y botas largas de color negro. Mientras ella enseñaba sus prendas y se vestía, la influenciadora aprovechó y realizó una reflexión para la sociedad en general.

“Me siento agotada y no es por nada, pero a las mujeres a veces se nos exige demasiado; que tenemos que ser bonitas, exitosas y un montón de cosas que nos exige la sociedad, por ejemplo, en mi caso, que ahora soy madre, que me tengo que vestir de cierta manera, que le debo dar ejemplo a mis hijos”, expresó Luisa Fernanda W.

Así mismo, agregó que trata de restar atención a los estándares o exigencias que impone la sociedad y que así ha podido vivir mejor y más tranquila. “Yo de un tiempo para acá, dejé de prestar atención a las exigencias de la sociedad y simplemente fluir y aprender de mis procesos. Entender que soy un ser humano y que perfecta no soy y créanme que así vivo mucho mejor”.

La publicación fue recibida con gran apoyo por parte de los seguidores de la creadora de contenido y ya cuenta con más de 25.000 ‘me gusta’ y cerca de 300 comentarios, en los cuales se resalta el apoyo hacia la reflexión que hizo Luisa. Por ahora, ella sigue trabajando en sus emprendimientos y negocios personales a la misma vez que alimenta sus redes sociales, compartiendo contenido relacionado con el estilo de vida, maquillaje, outfits, entre otros temas de interés general.

Celebridad digital Luisa Fernanda W. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Las afectaciones de Luisa Fernanda W tras participar en un reality

Luisa solo había dejado conocer que se ausentaría de Colombia y estaría una larga temporada alejada de sus hijos porque estaba inmersa en este proyecto, del que no se ha hablado mucho y tampoco se saben sus detalles. Sin embargo, la influencer volvió a las redes sociales y a través de sus historias mostró una imagen de agotamiento y serenidad dignos de toda una experiencia de vida reveladora, que sería lo que habría vivido la paisa durante su participación en el reality, donde también compartió con otras luminarias de la farándula latina como la actriz cubana Daniela Tapia.

“Tengo una cara de cansada que no puedo con ella, pero tenía tantas ganas de hablar con ustedes. Los extrañé. Los pensaba todo el tiempo. ¿Qué estarán haciendo? Todas las personas que me siguen, que me apoyan. Se me salían las lágrimas”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido tras su regreso.

Luisa Fernanda W anunció su regreso a redes sociales en una publicación y varias historias. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Ahora, con los dos pequeños y con lágrimas en sus ojos, Luisa ya descansa luego de todo el trajín que tuvo que soportar, además de poder dedicarle tiempo a su piel, que terminó muy maltratada por las largas jornadas bajo el sol y sin la protección necesaria, que le han generado algunas manchas en su nariz y la comisura de su boca.

De hecho, la también cantante acaba de mostrar el bronceado que tiene en su pecho y cómo ha evolucionado su piel ahora en el calor de su hogar, tornándose mucho más rojiza de lo que la tenía cuando volvió, además de mostrar una textura que da a entender que fueron muchas las horas de deshidratación y resequedad, algo que la paisa nunca había experimentado, pues su piel es uno de los lienzos con los que trabaja.