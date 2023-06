Video: Luisa Fernanda W se reencuentra con sus hijos luego de larga ausencia

Luisa Fernanda W estaba muy callada en las redes sociales y todo se debió a que estaba participando en lo que será un nuevo reality de Telemundo que se llamaría Los 50, que hasta el momento no se ha oficializado ni se ha promocionado en ningún país de Latinoamérica, por lo que se intuye que aún está en procesos de producción, postproducción y organización de cronograma de emisión.

Pero en la era de las plataformas digitales todo se sabe y cuando una de las mujeres que más interacción tiene con sus seguidores se ausenta más de tres semanas de allí, se va a generar un ruido mediático que al final termina funcionando a las mil maravillas para la promoción del show, que se espera termine grabaciones para posteriormente iniciar con los anuncios pertinentes de su salida al aire.

Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Hace pocas horas Luisa reapareció en su cuenta oficial de Instagram a través de sus historias, donde mostró una imagen de agotamiento y serenidad dignos de toda una experiencia de vida reveladora, que sería lo que habría vivido la paisa durante su participación en el reality, donde también compartió con otras luminarias de la farándula latina como la actriz cubana Daniela Tapia.

“Tengo una cara de cansada que no puedo con ella, pero tenía tantas ganas de hablar con ustedes. Los extrañé. Los pensaba todo el tiempo. ¿Qué estarán haciendo? Todas las personas que me siguen, que me apoyan. Se me salían las lágrimas”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido tras su regreso.

Luisa Fernanda W anunció su regreso a redes sociales en una publicación y varias historias. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Luego aseguró que se había retado en muchos sentidos y que fue una experiencia que tenía que vivir así sea una vez en la vida. “Hay un antes y un después. Me reté completamente. Obvio esto se los voy a contar mucho más detallado en otro momento, pero me reté en muchos sentidos. En mi parte emocional, profesional. Vi hasta dónde podía llegar en muchos aspectos. Estuve haciendo cosas que jamás imaginé hacer, que jamás me vi haciendo. Tengo las rodillas peladas, con morados; pero creo que es una experiencia que tenía que vivir y amé vivirla. Salí emocionada. Me entregaron mi celular y lo primero que quería era hablar con mi familia y con ustedes”.

Luisa Fernanda W, quien actualmente tiene una relación sentimental con el reconocido cantante de música popular, Pibe Bueno, aseguró que su esposo cuidó perfectamente a los hijos. “Muy bien gracias a Dios. Pipe supercomprometido con los niños. No veo la hora de llegar a mi casa. Verlos a todos, abrazarlos. Ya llegó mi momento de ir a mi casa a abrazarlos”.

Y efectivamente el día se dio, porque en sus historias de Instagram se publicó el videoclip del momento en el que Luisa llega a su domicilio en Bogotá, donde la estaban esperando sus dos retoños vestidos de la misma forma y con un regalo muy especial para su madre, que como comentó anteriormente no veía la hora de llegar y compartir con ellos, como lo ha hecho desde que nacieron, pues nunca los había dejado solos por tanto tiempo como esta vez.

Esta es una de las más recientes fotos que Luisa Fernanda W subió a redes sociales. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

En el clip se ve cuando Máximo es el que le abre la puerta a la paisa y la abraza con mucho cariño, para luego entregarle una rosa roja que le tenía de regalo. Luego Luisa se acerca a una de sus empleadas que sostiene en sus brazos a Domenic, quien entre balbuceos también expresa su alegría por ver a la instagramer.

Ahora, con los dos pequeños y con lágrimas en sus ojos, Luisa podrá descansar luego de todo el trajín que tuvo que soportar, además de poder dedicarle tiempo a su piel, que terminó muy maltratada por las largas jornadas bajo el sol y sin la protección necesaria, que le han generado algunas manchas en su nariz y la comisura de su boca.