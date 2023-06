“Le arde a mucha gente”: Luisa Fernanda W explica los motivos por los que es criticada en redes sociales

Luisa Fernanda W es una de las celebridades digitales más famosas en el país. Los números en redes sociales dan cuenta de ello, pues la influenciadora paisa acumula millones de seguidores, por ejemplo en Instagram ya casi llega a los 19 millones de usuarios que la apoyan.

En ese sentido, a tratarse de una de las colombianas que más acapara la atención de los internautas, cualquier manifestación que hace se convierte en tendencia.

Por lo general, la creadora de contenido comparte videos o fotos relacionados con su pasión para maquillar o vistiendo diferentes combinaciones de ropa, al igual que muestra el hogar que se encuentra construyendo al lado de su compañero sentimental, el cantante de música popular Pipe Bueno, y sus dos hijos.

En resumen, muchos sueñan con disfrutar de la vida que Luisa Fernanda W tiene, ya que esta mujer también es empresaria. Sin embargo, tal como le pasa a la mayoría de los rostros del entretenimiento, la multifacética colombiana no se salva de ser criticada por lo haters.

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. Actualmente tiene una familia con Pipe Bueno. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

En varios momentos, Luisa he enviado contundentes mensajes para aquellos usuarios que suelen criticarlas hasta más no poder. En efecto, una vez más, la influencer compartió varias palabras dirigidas a aquellos que la tachan por cualquier acto que realiza en las redes sociales.

“Me quieren bajar a su nivel de frustración”

Hace poco, Luisa Fernanda W volvió a su hogar, ya que hizo parte de un proyecto, al parecer, un reality de TV, pero ya terminó y eso permitió que de nuevo la famosa estuviera activa en las plataformas digitales.

Por ello, para interactuar con los millones que la siguen, la antioqueña activó la caja de preguntas y respuestas en Instagram. Entre varias de las interrogantes que recibió, Luisa eligió una que le llamó la atención y tiene que ver con los haters.

Uno de los internautas, escribió en la caja de preguntas: “Yo te veo tan linda, no sé por qué te tiran tanto hate (odio) si eres una mujer tan espectacular y exitosa”.

Enseguida, la celebridad digital no dudó en compartir su punto de vista al respecto; de hecho, dijo tener una teoría sobre este asunto.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram. - Foto: @luisafernandaw

“Yo tengo una teoría y es que al árbol que más frutos da es al que más le tiran”, fueron las primeras palabras de la novia de Pipe Bueno.

Luego de esto, Luisa Fernanda W continuó hablando frente a la pantalla de su teléfono celular de la siguiente manera: “Yo siempre he pensado que en este mundo, en este universo, hay espacio para todos y que todos podemos lograr todo lo que queramos en nuestras vidas. Creo que una de las razones por las cuales a mí, no voy a decir que a mucha gente, porque tengo una audiencia maravillosa, pero hay una cantidad de personas que sí me tiran hate, pero precisamente por lo mismo: porque soy una mujer dedicada a mis sueños, que sigo día a día construyendo mi seguridad como persona y como mujer, que soy muy exitosa en lo que hago, eso le arde a mucha gente que no confía en sus capacidades”, manifestó la empresaria.

Pero eso no fue todo, después de la larga argumentación que compartió la exitosa influencer, también precisó que desde muy pequeña siempre ha confiado en sí misma, por lo que busca es ser un ejemplo para quienes la apoyan.

Luisa Fernanda W. - Foto: Tomada de Instagram @luisafernandaw

“[Los haters] me quieren bajar a su nivel de frustración, pero yo los entiendo. Yo sé que puedo seguir siendo un referente para mucha gente y también sé que por ser criticada por esa misma razón, por ser una mujer exitosa, echada pa’ adelante, por ser humana y cometer errores; lo bueno es que jamás me he dejado bajar al nivel de frustración de nadie. Sé qué hay en mi corazón y sé para dónde voy, estoy en un camino de aprendizaje impresionante y que tengo claro que desde muy niña he sabido cuál es mi visión”, aseguró Luisa Fernanda W.