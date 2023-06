Luisa Fernanda W muestra tierno video de su hijo menor diciendo su primera palabra, ¿cuál fue?

Luisa Fernanda W volvió recargada del reality donde participó y se retó a sí misma a vivir y a hacer cosas que jamás se imaginó que tuviera que realizar, experiencia que le ha cambiado su perspectiva de vida y ahora la tiene muy concentrada en recuperar su piel de porcelana, pues con las arduas grabaciones bajo el sol inclemente del lugar paradisíaco donde se grabó el show, le pasaron factura con manchas en su rostro.

Después de enviar emotivos mensajes en su perfil de Instagram diciéndole a sus seguidores que los extrañaba montones y que ahora estaría mucho más apegada a ellos, Luisa los ha premiado con imágenes inéditas de su segundo hijo, el pequeño Domenic, quien ya está empezando a balbucear palabras y ha logrado articular una que dejó a todos con la boca abierta.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

En un video que publicó en sus historias, Luisa muestra cómo el pequeño Domenic empieza a hablar a su manera mientras juega con una de sus lujosas billeteras, que incluso termina en la boca del bebé, quien está en la etapa de explorar todo a través de su paladar. El bebé mira fijamente a los ojos a su madre dejando ver el hermoso tono ocular que posee, un azul grisáceo profundo, e intenta descifrar lo que le pide la influencer.

Luisa le insiste constantemente en que repita lo que estaba diciendo hace unos momentos y ahí es cuando Domenic despega la cartera pequeña de su boca y dice la palabra “papá”, lo que llenó de emoción a todos los que estaban en ese momento en la habitación acompañando al chiquitín.

Luisa mostró a su hijo diciendo "papá". Foto: Instagram @famososhastalaz. - Foto: Foto: Instagram @famososhastalaz.

El clip de inmediato se filtró por otros perfiles de Instagram donde los cibernautas pudieron decantarse en emoticones de corazones y caritas con ojos tiernos, expresando todo el cariño que le tienen a la también cantante y a su hijo, que a pesar de su corta edad es toda una celebridad en las plataformas digitales, pues tanto Luisa como su papá Pipe Bueno lo han mostrado sin ningún tapujo en sus cuentas oficiales.

“Me quieren bajar a su nivel de frustración”

Luisa no solo está mostrando fotos y videos de su familia a su regreso del reality, también activó la caja de preguntas y respuestas en Instagram. Entre varias de las interrogantes que recibió, Luisa eligió una que le llamó la atención y tiene que ver con los haters. Uno de los internautas, escribió en la caja de preguntas: “Yo te veo tan linda, no sé por qué te tiran tanto hate (odio) si eres una mujer tan espectacular y exitosa”.

Enseguida, la celebridad digital no dudó en compartir su punto de vista al respecto; de hecho, dijo tener una teoría sobre este asunto. “Yo tengo una teoría y es que al árbol que más frutos da es al que más le tiran”, fueron las primeras palabras de la novia de Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W se pronuncia en sus redes sociales. - Foto: Twitter: @PuraCensura

Luego de esto, Luisa Fernanda W continuó hablando frente a la pantalla de su teléfono celular de la siguiente manera: “Yo siempre he pensado que en este mundo, en este universo, hay espacio para todos y que todos podemos lograr todo lo que queramos en nuestras vidas. Creo que una de las razones por las cuales a mí, no voy a decir que a mucha gente, porque tengo una audiencia maravillosa, pero hay una cantidad de personas que sí me tiran hate, pero precisamente por lo mismo: porque soy una mujer dedicada a mis sueños, que sigo día a día construyendo mi seguridad como persona y como mujer, que soy muy exitosa en lo que hago, eso le arde a mucha gente que no confía en sus capacidades”, manifestó la empresaria.

Pero eso no fue todo, después de la larga argumentación que compartió la exitosa influencer, también precisó que desde muy pequeña siempre ha confiado en sí misma, por lo que busca es ser un ejemplo para quienes la apoyan.

“[Los haters] me quieren bajar a su nivel de frustración, pero yo los entiendo. Yo sé que puedo seguir siendo un referente para mucha gente y también sé que por ser criticada por esa misma razón, por ser una mujer exitosa, echada pa’ adelante, por ser humana y cometer errores; lo bueno es que jamás me he dejado bajar al nivel de frustración de nadie. Sé qué hay en mi corazón y sé para dónde voy, estoy en un camino de aprendizaje impresionante y que tengo claro que desde muy niña he sabido cuál es mi visión”, aseguró Luisa Fernanda W.