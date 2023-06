Luisa Fernanda W recordó a Legarda bailando una canción que hicieron juntos

Una de las mujeres pioneras en el mundo de los influencers en Colombia es Luisa Fernanda W quien, gracias a su contenido de maquillaje, viajes, trends, parodias, lypsync, entre otros formatos, se ha posicionado como una de las mejores a nivel nacional.

La creadora de contenido es de las más activas en las redes sociales, donde también se ha dedicado a mostrar constantemente momentos de su vida, su relación con Pipe Bueno y otras veces aparece con sus hijos Máximo y Domenic.

Celebridad digital Luisa Fernanda W. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Ella sabe muy bien que su vida privada es el asunto que más le interesa a sus fans. Es por eso que hoy ha sido motivo de conversación ya que compartió con sus más de 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram varios videos en los que aparece cantando y bailando una canción que le recuerda a su pasado.

La ‘influenciadora’ subió a sus historias un ‘look’ en donde insinúa que fue similar a uno que usó en el video de la canción ‘Otra vez’, que fue hecha junto a Legarda cuando estaban juntos, lo que llevó a que inmediatamente se transportara a esos momentos.

Luisa Fernanda W recordó canción que hizo junto a Legarda 😬 pic.twitter.com/EYC6qyvDlD — Ana (@PuraCensura) June 29, 2023

Mientras la cantaba y la bailaba, Luisa Fernanda también mencionó que ama esa canción y puso a sonar al que fue su novio. En la grabación se puede evidenciar que tenía puesto un pantalón y una camisa color plateado brillante, una chaqueta blanca y su cabello totalmente recogido.

Finalmente, la creadora de contenido después de oírla, terminó de cantar un verso de Dejota 2021. Aunque, no dijo nada más al respecto, pero en su rostro se le notaba felicidad, motivación y aún apegada a la canción.

Luisa Fernanda W recordó canción que hizo junto a Legarda. - Foto: Twitter: @PuraCensura

“Las cosas no se dieron”: Yina Calderón confesó que salió con Legarda y desató un ‘terremoto’ en redes

Yina Calderón generó todo tipo de posturas en las plataformas de interacción social, luego de que apareció hablando sobre su pasado. Según contó, en algún momento de su vida, salió con el fallecido cantante Fabio Legarda, excompañero sentimental de la creadora de contenido Luisa Fernanda W.

Todo comenzó porque Calderón, a través de Instagram, se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas, de modo que uno de los internautas escribió: “Es verdad que conocías a legares”, después la influencer detalló que, supuestamente, lo que quiso decir el usuario fue el nombre de Legarda.

Yina Calderón y Fabio Legarda, respectivamente. - Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial / @legarda

Enseguida, se dieron las polémicas declaraciones que desataron diversas posturas en las redes sociales. De acuerdo con lo dicho por Yina Calderón, nunca había hablado sobre esto, es decir, fue la primera vez y confesó que su mamá “fue testigo de todo”.

“Él (Legarda) ya falleció. Me están preguntando si lo conocí y sí... Imagínense que esta señora (la mamá de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba”, relató la también DJ de Guaracha.

En la misma línea, dijo: “Es que yo antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él. Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y al él no le gustaba casi tomar; entonces, no se dio, pero era un ser humano increíble. Ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla”, manifestó Calderón frente a la pantalla de su teléfono celular.

De manera conjunta, la polémica influenciadora colombiana rememoró que el fallecido artista “era muy talentoso, pero sí lo distinguí. Chévere”, concluyó