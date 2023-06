Video | Yina Calderón se convierte en una Drag Queen para celebrar el orgullo LGBTIQ+

Junio es el mes del orgullo LGBTIQ+ y cada vez ha generado más conciencia, no solo dentro de la comunidad que sigue la lucha por sus derechos, también en muchos otros círculos sociales e industrias que se unen a la batalla y apoyan este estallido, que comenzó con los disturbios de Stonewall en 1969 y a finales de este mes se seguirán conmemorando.

Yina Calderón es una de las famosas que apoya abiertamente a la comunidad gay y por eso no duda ni un solo segundo en hacer lo posible para demostrar que apoya el amor en su diversidad, decantándose este año en una nueva guaracha que ya lanzó y que es un cover de uno de los himnos gays más legendarios de la historia de la música latina, interpretado por una de las cantantes mexicanas más famosas de todos los tiempos.

Yina Calderón. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Se trata de una versión de Todos me miran de la gran Gloria Trevi, quien hace poco estuvo en la capital del país cantando todos sus éxitos con un show sold out que quedó en la memoria de los miles de asistentes, que disfrutaron de esta y otras canciones como Pelo suelto, Con los ojos cerrados, Esa hembra es mala y Más buena, entre otras.

“Ser homofóbico es tan ridículo como odiar a los zurdos porque escriben con la izquierda. E igual de idiota pretender enderezarlos 🏳️‍🌈 está Guaracha y este video es para recordar el mes de la igualdad 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 los amo comunidad LGBTIQ+. FELIZ MES hermana mía @leonelacalderonome”, escribió la DJ en su publicación, que ya cuenta con miles de likes y comentarios.

Yina Calderón. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Uno de los mensajes que resalta en la sección de comentarios del post es la de la propia hermana de Yina, Leonela, quien fue etiquetada en la publicación y obviamente respondió con un emotivo mensaje, dejando claro su agradecimiento a la empresaria de las fajas por apoyarla siendo parte de la comunidad gay. “Te amo hermana 🌹 gracias por estar siempre, gracias por esta guaracha y gracias por siempre apoyar mi orientación sexual. I love 🌹”, escribió la menor de las Calderón.

“Pues la sacó del estadio… ¡¡¡Muy buen video!!!”, “Prefiero ver esta clase de cosas y no noticias de muertes, maltratos infantiles, feminicidios y etc. Ella no le hace daño a nadie. Ella factura a su manera, pero factura”, “Reina te luce el rubio”, “La plena es que la das, así te critiquen ja, ja, ja”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación, donde aparece tocando su guaracha y mostrando una transformación de una Yina desarreglada a toda una drag queen despampanante y colorida.

Antes de lanzar la guaracha Yina se mostró muy emocionada por su nuevo lanzamiento en sus historias de Instagram, donde no solo mostró una de sus fajas que comercia, sino también algunos regalos que se dio a sí misma para celebrar su nuevo proyecto musical. Dentro de estos presentes, estaban sus cremas preferidas para mantener su piel lozana y un conjunto de lencería muy sexy que ella siempre suele usar.

Sin embargo, soltó una frase que dejó pensando a más de uno, porque cuando mostró la tanga de encaje negro que adquirió atinó a decir la frase incendiaria: “lástima que ya no tenga con quién estrenarla”, dando a entender que ya no está en ninguna relación y habría terminado su noviazgo con el hombre que hace pocas semanas había mostrado en sus redes sociales.

Yina Calderón y Epa Colombia. - Foto: Instagram @epacolombia @yinacalderonofficial

Además, Yina también estaría metida en una pelea que empezó su hermana mayor, Juliana, quien publicó una historia tirándole puyas a la influencer y empresaria Epa Colombia, diciendo que no tenía humildad, mientras mostraba una imagen donde aparecen las tres famosas almorzando en un restaurante tradicional del centro de Bogotá.