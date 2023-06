Epa Colombia se despacha contra hermana de Yina Calderón: “no la dan”

Epa Colombia pasó de ser una influencer seguida por muy pocas personas a convertirse en toda una empresaria con un nombre que la mayoría del país identifica, pues no solo ha realizado contenido en las redes sociales, sino que también ha protagonizado escándalos de relevancia nacional y ahora protagoniza peleas con los que en algún momento fueron sus amigos y colegas.

El último tire y afloje entre la bogotana y la familia Calderón, entre las que está la famosa DJ Yina Calderón, se dio porque una de las hermanas, Juliana, publicó una imagen de ella, la empresaria de las fajas y la “reina de las keratinas” almorzando en un restaurante tradicional del centro de Bogotá, imagen que se hicieron hace ya varios años y donde aún demostraban tener una linda amistad.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia - Foto tomada de Instagram @epa_colombia - Foto: Instagram @epa_colombia

Sin embargo, hoy la historia es diferente y ninguna se habla con la otra, pues todas han tomado caminos diferentes e incluso Yina estuvo dispuesta a restablecer relaciones con Daneidy, nombre de pila de Epa Colombia, sin embargo, esta decidió compartir las conversaciones privadas entre las dos en Instagram, y esto desató de nuevo la guerra entre la exporrista y las Calderón.

“A veces olvidamos de dónde venimos… Lo bueno es que la vida se encarga de recordarnos”, fue la frase que usó Juliana con la imagen en cuestión, que fue publicada en las historias de Instagram de la abogada y rápidamente se replicó por toda la red social hasta parar en el mensaje directo de Barrera, quien se pronunció al respecto en un clip que publicó en su perfil personal privado.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

“Sí amiga, realmente la de la foto soy yo, solo que yo he cambiado con mis cirugías estéticas, pero a mí ese almuerzo me salió tan caro en el centro de Bogotá… Ese almuerzo lo han replicado 32 mil quinielas veces… Que se me perdió mi humildad, pero ¿ellas de qué humildad hablan? Si ellas no la dan”, declaró epa Colombia con tono de burla mientras toma el sol con unos lentes oscuros desde el balcón de su domicilio.

Las cirugías de Epa Colombia

Hace unos días Epa Colombia otorgó una entrevista en el magacín La Red, de Caracol Televisión, donde reveló detalles de las diferentes cirugías plásticas a las que se ha sometido y además confesó no haber pagado un solo pesos en los procedimientos quirúrgicos.

Allí, contó que se ha hecho cirugías como mentoplastia, rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, abdominoplastia, entre otras intervenciones que han cambiado evidentemente su aspecto físico y que, además, según la influencer, le han subido la autoestima.

“Estos procedimientos suben la autoestima, el que diga que no, es porque está mintiendo... Todo esto lo llena de amor propio. Yo estoy adquiriendo belleza de la estética, de los cirujanos, para cada día sentirme mejor. Me estoy dando amor propio”, expresó la colombiana.

Epa Colombia junto a uno de sus carros más lujosos. - Foto: Cuenta de Instagram @epa_colombia

Sin embargo, pese a que muchos creen que la creadora de contenido se ha costeado sus procedimientos estéticos, lo cierto es que no es así, de hecho, fue la misma ‘influenciadora’ quien reveló su “secreto” para pasar por el quirófano y no pagar nada.

“A mi, la verdad me ha salido por publicidad, yo no he tenido que gastar. El que me hizo los senos me dijo que le regalara una historia y a ellos les sirve más mis redes sociales que yo pagarles. No he tenido que gastar plata, eso es lo que me gusta... Yo trabajo con mi Instagram impulsando otro emprendimiento”, concluyó la joven empresaria, quien también ha estado bajo el foco de las autoridades por las cantidades de dinero que recibe a través de sus redes y la publicidad que allí publica.