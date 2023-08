Amparo Grisales reveló su secreto para la eterna juventud

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales no ocultó su nostalgia y soltó lágrimas al recordar a un ser especial; “adoraba esa canción”

Contexto: ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales no ocultó su nostalgia y soltó lágrimas al recordar a un ser especial; “adoraba esa canción”

Para la famosa actriz el amor propio es un pilar importante para verse bien, sin importar los años.”Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó Amparo en un video que se filtró en Instagram.