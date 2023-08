¿Eterna juventud? Así se veía Amparo Grisales en sus primeras novelas

Hace unas semanas, Yo me llamo estrenó su nueva temporada y eso ha implicado que Amparo Grisales vuelva a ser centro de los comentarios. Y, sin duda, la edad de la actriz es uno de los temas de los que más se habla cuando se le menciona.

Y lo cierto es que Amparo no es una mujer tan mayor como muchos creen o hacen bromas en redes sociales. En realidad tiene 66 años y son varias las mujeres que envidian sus curvas y rostro.

En los últimos días, la famosa colombiana también dio de qué hablar por una historia relacionada a su edad. Y es que confesó en Yo me llamo que había tenido un pequeño romance con Chayanne, considerado todo un galán en su época, pero que no quiso llevarlo al siguiente nivel, pues consideraba que el artista era muy pequeño para su edad.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué, él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”.