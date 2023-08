El multiverso de ‘Yo me llamo’: video de Amparo Grisales “criticándose” a sí misma es tendencia

Yo me llamo es uno de los programas favoritos de los televidentes colombianos y muestra de ello son las excelentes cifras que tiene en el rating diariamente.

Muchos jurados han pasado por el formato, pero solo una se ha mantenido: Amparo Grisales. Algunos no están de acuerdo con su manera de hablarles a los participantes, mientras que otros aseguran que la mejor manera de aprender es la sinceridad, y de eso la actriz tiene mucho.

Pero sean por unos u otros comentarios, lo cierto es que Amparo se mantiene en Yo me llamo porque son más los televidentes que la piden y la quieren en el formato.

Ahora la famosa ha vuelto a ser centro de los comentarios por un video que se ha hecho viral. Se trata de la creación de un internauta en donde muestra cómo la jurado se calificaría a ella misma si se subiera al escenario del famoso reality.

Lo que hizo esta persona fue combinar un video de la artista interpretando la canción Si te vas durante una presentación realizada hace unos buenos años durante una Teletón, con otras imágenes de ella como jurado de Yo me llamo.

“No, qué ese desafine tan horrible”, se le escucha decir a Amparo, al tiempo que hace toda clase de expresiones que reflejan su molestia e incomodidad. En pocas palabras, y de acuerdo con el video, la actriz no pasaría la audición de Yo me llamo.

Y aunque en el video la Amparo jurado no fue benevolente con la Amparo cantante, lo cierto es que en los comentarios de las imágenes los internautas sí fueron bastante buenos con la famosa y aseguraron que no lo había hecho mal.

“La verdad es que Amparito tiene talento”; “No creo que sirva para Yo me llamo, pero sí para otro reality musical”; “Yo no sabía que ella cantaba tan bien”, y “Ojalá cante en esta temporada”, fueron algunos mensajes que aparecieron.

Amparo Grisales y César Escola durante las audiciones de 'Yo me llamo' 2023. | Foto: Tomada de Caracol Play: Fotograma 42:07 Algunos imitadores ponen a discutir a los jurados - Capítulo 6

Durante esta semana, la famosa también ha dado de qué hablar por otra razón: una historia que contó Yina Calderón respecto a su paso por el reality de Caracol.

De acuerdo con la influenciadora, hace unos años, cuando no era tan famosa, decidió presentarse para imitar a La tigresa del oriente, pero no convenció a los jurados. Además, reveló que Amparo no la trató bien:

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté y esa señora [Amparo Grisales] me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”.

En la actualidad, Yina Calderón tiene varios emprendimientos, entre esos, ser DJ. | Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Yina afirmó que se veía tan diferente, que ninguno de los jurados la reconoció. Y para rematar la historia, mostró un video transformada en la artista peruana, cuando supuestamente se estaba preparando para entrar al reality.

Pero además de la revelación de Yina, la misma Amparo dejó a todos con la boca abierta al hacer una confesión durante el programa: tuvo un romance con Chayanne y no precisamente un imitador, sino el original.

Amparo Grisales confirmó que tuvo una relación romántica con Chayanne. | Foto: Instagram @agrisales333 y @chayanne

Según la famosa, se conocieron cuando él todavía estaba muy pequeño y, aunque el cantante quería algo serio con ella, prefirió alejarse, pues sentía que no era el momento para estar juntos.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo. Yo llegué y él, enloquecido, divino… pero yo le huía porque era muy pequeño. Yo salí corriendo y después mis amigos me dijeron: ‘Pero, ¿cómo eres de tonta? ¿Cómo lo dejas ir?’”.