“Entre el caos y las amenazas de Petro; no es tiempo de medias tintas”, editorial de Vicky Dávila en video

Nada de lo que está pasando con el Gobierno me sorprende. Lo he advertido desde el principio, sin titubeos. A los colombianos les digo que la etapa de las medias tintas, de algunos empresarios y gremios transando con el Gobierno y de ‘gurús tranquilizadores’, está llegando a su fin.

El problema no es que Gustavo Petro sea de izquierda, el problema es él y él es el presidente de Colombia, un presidente con un estilo de gobierno caótico, agresivo, que ataca y ataca permanentemente. No es sino entrar a su perfil de X y ahí nos damos cuenta en qué Colombia estamos viviendo y, eso sí, este es el gobierno de las amenazas. El presidente dice que va a hacer una Constituyente, aunque en campaña, dijo que no lo haría.