Amparo Grisales bajo la lupa de la inteligencia artificial: ¿Cuántos años tiene realmente?

Amparo Grisales es una de las figuras públicas más reconocidas en el país debido a su larga trayectoria en la televisión colombiana. La actriz y modelo lleva toda una vida actuando en diferentes telenovelas y películas, así como siendo jurado en el programa de Caracol Televisión, Yo me llamo.

A lo largo de su carrera y debido al auge de las redes sociales, Amparo ha sido protagonista en varias oportunidades, tanto de burlas como de halagos, entre los seguidores y fanáticos de la actriz, quienes especulan sobre la verdadera edad.

En redes, es común ver fotografías y comentarios sobre la cédula de ciudadanía de Amparo Grisales y su verdadera edad. Según Amparo, quien en repetidas ocasiones se le ha cuestionado sobre este tema en particular, siempre ha respondido con la verdad y en el último año ha manifestado tener 66 años, sin embargo, muchos seguidores le quisieron preguntar a la inteligencia artificial si era verdad la información que daba la reconocida mujer.

Amparo Grisales, actriz y jurado de "Yo me llamo". - Foto: Canal Caracol

¿Cuál es la verdadera edad de Amparo Grisales?

La inteligencia artificial en los últimos meses ha ido evolucionando de manera constante y permanente, al punto que hoy su acceso se puede dar a través de internet y por cualquier persona que desee utilizarla en los diferentes programas y funcionalidades que, hasta el momento, existen.

Debido a su gran avance, hay personas que no se encuentran totalmente de acuerdo con estas herramientas, porque argumentan que los humanos estarían perdiendo sus trabajos y se volverían sedentarios al momento de pensar, sin embargo, hay otros usuarios que la han empezado a utilizar para su vida cotidiana, realizando diferentes cuestionamientos a la inteligencia artificial, la cual responde gracias a los datos e información que tiene almacenada y que va extrayendo de internet.

El hecho es que múltiples usuarios le preguntaron a la inteligencia artificial, cuál era la verdadera edad de Amparo Grisales, y su respuesta sorprendió.

La actriz Amparo Grisales asiste a la Sesión Acústica del Latin GRAMMY en el Country Club de Bogotá el 21 de agosto de 2013 en Bogotá, Colombia. (Foto de Carlos Villalón/WireImage) - Foto: WireImage

La IA manifestó que ese es un dato privado y personal que ella solamente conoce. Motivo por el cual la inteligencia artificial no puede tener acceso y mucho menos revelar la edad de la mujer o de otras personas. Pero aseguró que la actriz nació el 19 de septiembre de 1956, aunque existen rumores sobre su edad, esa es la información oficial que ha brindado Amparo Grisales.

En este caso, basándose tanto en la información oficial como en la Inteligencia Artificial, Amparo actualmente tiene 66 años y este 2023 estaría cumpliendo los 67 años, en el mes de septiembre.

Amparo Grisales en la nueva temporada de 'Yo me llamo'. - Foto: La red

Los secretos para conservarse después de los 60 años

En un video de TikTok, la actriz destapó el secreto que la mantiene así de conservada, y contó qué es lo que le ha servido durante muchos años para mantenerse como una de las mujeres más hermosas del país.

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó con su característico estilo Amparo Grisales.

Y continuó “tienes que cuidar tu cuerpo, como dije, tu cuerpo es tu templo y es donde habita tu ser espiritual, por eso debes mantenerlo bien alimentado y ejercitado y no llegar a viejo con malestares y poder valer por sí mismo”, dijo Grisales.

A esto añadió una pulla para quienes la critican por su edad: “vejez es sinónimo de deterioro, tú puedes tener una antigüedad muy fina en tu casa, pero la cuidas mucho, la mantienes, la arreglas y por eso tiene el valor que tiene, si la descuidas, pues se verá vieja”.

Cabe resaltar que Grisales se cuida bastante con la alimentación, pues contó que desde hace mucho tiempo no consume animales, debido a que pertenece al ovovegetarianismo, lo cual le permite a los vegetarianos comer huevo.