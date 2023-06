Cristiano Ronaldo se estrena con nuevo negocio; Georgina Rodríguez lo acompañó y se dejaron ver más enamorados que nunca

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, recientemente, se han mostrado enamorados y unidos como siempre, desmintiendo los rumores de crisis que ha perseguido a la pareja en las últimas semanas. Ambos reaparecieron juntos y de lo más cómplices en la presentación que tuvo el futbolista de su nuevo proyecto en España.

Poco después de haber celebrado el cumpleaños número seis de sus mellizos Eva y Mateo, en que la pareja dejó ver los gratos momentos que compartieron en familia, a través de Instagram, el portugués ha asistido al lanzamiento de su nuevo proyecto sobre agua mineral alcalina, denominado Ursu.

Sin duda, su esposa no pudo faltar, dejando ver el apoyo en todos los planes del deportista. De hecho, las cámaras de Europa Press captaron a la modelo y empresaria hispano-argentina, “sentada en primera fila sin perder detalle”. Incluso, el futbolista dedicó unas bonitas palabras tanto a su pareja como al país español, dando fin a las especulaciones sobre una posible separación.

“Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100 %. Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes”, aseguró la estrella del fútbol, en lo reseñado por el medio internacional.

Y luego, agregó: “Tengo mucho cariño por España. Mi mujer es española, mis hijos también, tengo muchos amigos españoles...”. Adicional reveló que “cuando acabe mi carrera, espero vivir tanto en Madrid como en otros sitios de España en los que tenemos casa. Seguramente me venga a vivir en un futuro”.

Por su parte, Georgina presumió su escultural figura, acaparado todas las miradas con un ajustado minivestido en color gris que combinó con cazadora vaquera, botas altas de taconazo en color blanco y bolso de Hermès, en el mismo tono, además de espectaculares joyas —pendientes y colgante de esmeraldas— y el pelo recogido en un moño tirante.

Culpan a Georgina de que Ronaldo sea infeliz

En el programa televisivo portugués Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, el psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja con base en sus apariciones en eventos públicos las últimas semanas, uno de ellos la presentación del jugador lusitano en el balompié saudí, en el que la argentina al parecer lució celosa.

Quintino afirmó que a Cristiano Ronaldo poco le gusta la actitud de Georgina, que se reduce en despilfarrar dinero, según él. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, expuso.

El psicólogo, además, sentó una posición polémica en el programa: dejó entrever que Georgina Rodríguez debe estar por debajo del futbolista, pero como ocurre lo contrario, CR7 supuestamente está ofuscado.

El malestar que se le ha visto a Cristiano Ronaldo durante y después de los partidos con el club, al que arribó el pasado enero para ganar 200 millones de dólares anuales, también estaría relacionado con la ausencia de Dolores Aveiro, que reside en Portugal.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, afirmó el especialista.

En el programa, defendió a la pareja una amiga muy cercana de Cristiano Ronaldo, Filipa Castro, no sin cierto enfado. “Es así… salió en un diario deportivo en España que Ronaldo y Georgina están en crisis… pero ¿ahora los diarios deportivos van a hablar de la crisis de un matrimonio en vez de hablar de temas de fútbol…? No hay crisis, lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados… Tengo mis fuentes, estoy bien informada y no hay ninguna crisis”, dijo.

