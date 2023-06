Jordi Martin explotó contra Clara Chía; aseguró que montó ‘show’ y aprovechó para recordarle traición a Shakira

Clara Chía y Gerard Piqué no lograron escapar de la polémica en los medios internacionales, debido a lo que sucedió recientemente con Jordi Martin, a quien llevaron a los espacios legales para solicitar una orden de alejamiento por sacarles fotos y videos constantemente. La pareja alegó que se sentía “perseguida y acosada” por el paparazzi español, al punto de no poder realizar sus actividades cotidianas como tanto les gustaría.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

Aunque se desconoce el resultado de este encuentro entre las partes, el periodista español aprovechó su trabajo en formatos de televisión para comentar un poco de lo que ocurrió de puertas para adentro en los juzgados de Barcelona. El reportero fue claro y dio algunas palabras, manifestando la molestia que sentía por las declaraciones que dio la pareja.

Según se pudo ver en un video que se publicó en El gordo y la flaca, Jordi Martin comentó esta experiencia que atravesó con Clara Chía y Piqué, revelando puntos claves de lo que salió a flote del caso. El comunicador arrancó su versión, puntualizando en lo sorprendido que quedó al ver las medidas que solicitaron los dos catalanes para no tener que verse con él en aquellas instalaciones.

Jordi Martín, Clara Chía y Gerard Piqué, respectivamente. - Foto: Montaje, Instagram: @jordimartinpaparazzi / @3gerardpique

“Me sorprendieron las estrictas medidas que solicitaban los dos españoles para ellos (...) Tengo que contarles que Piqué y Clara no quisieron verme, declararon en sala anexa”, dijo el reportero desde Barcelona, apuntando que el cara a cara no se dio como se esperaba.

Sin pensarlo dos veces, el paparazzi español arremetió contra Clara Chía y explotó al recordar parte de lo que sucedió en estas salas. El europeo indicó que la novia del exfutbolista hizo un show inesperado, al punto de llorar y asegurar que estaba mareada.

“Clara Chía montó un ‘show’, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante y que su mamá le manda un portacomidas porque ya no puede salir tranquila”, relató el comunicador.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

“El juez me dijo que si yo creía que Clara estaba utilizándome a mí para atacar a la otra parte, en referencia a Shakira, y le dije: Claramente sí. El juez hasta se río, pero a mí no me ha hecho gracia todo lo que he escuchado”, agregó.

No obstante, Jordi Martin indicó que no podía contar ciertas cosas del proceso, pero sí se percató de cómo las autoridades no validaron los informes psiquiátricos de la joven de 24 años, pues no llevó testigos que confirmaran que su estrés se debía a la presencia del paparazzi en su vida.

El paparazzi Jordi Marti ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

“Te explicaré luego las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, que el Ministerio Fiscal no le ha creído y no se lo ha permitido. Le ha dicho: Señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martin, a este informe no le doy validez porque usted no ha traído al especialista para que testifique”, comentó en el programa.

Para finalizar, el fotoperiodista aseguró que la relacionista pública cayó en muchas contradicciones y que entendía todo lo que estaba pasándole actualmente a ella por su relación con Gerard Piqué, pero no comprendía cómo no era consciente de sus acciones y el impacto que tuvo meterse en la familia de Shakira.

La colombiana se refirió a Clara Chía en algunos de sus lanzamientos musicales. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

“Clara ha caído en muchas contradicciones... yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría... yo entiendo que es pequeñita, inmadura, es una pobre chica, que todo esto le viene grande, que Shakira tiene un ejército de fans contra ella”, dijo el paparazzi.

Para concluir, Jordi se mostró molesto e incómodo, afirmando que Clara Chía no podía victimizarse en esta situación, pues tenía que asumir sus decisiones y los cambios que hizo en su vida al meterse amorosamente con el empresario de Kosmos: “¡Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio!”.

Lili Estefan tomó la palabra y agregó: “Es bastante desubicada, solo el hecho de que esté con Piqué demuestra que está muy desubicada”.