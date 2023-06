Jordi Martin destapó detalles del lío con Piqué y Clara Chía; reveló inesperada ‘jugada’ que hizo la pareja

Clara Chía y Gerard Piqué tomaron acciones legales en contra de Jordi Martin, el pasado mes de mayo, debido al supuesto “acoso” que sentían por parte del paparazi. La pareja recurrió a instancias más fuertes, buscando una orden de alejamiento para que no se acercara a ellos.

Clara Chía y Piqué se enfrentaron en varios momentos a Jordi Martin. - Foto: Europa Press

El 7 de junio se dio el cara a cara entre las partes, presentando pruebas y declaraciones de todas las situaciones a las que se vieron expuestos. La pareja de catalanes asistió a los juzgados, buscando definir el futuro con el periodista, quien se encargó de destapar parte de su vida y su relación amorosa de forma pública.

Tras unas horas lidiando con el proceso, Piqué y Clara Chía abandonaron las instalaciones, dejando en el aire qué había sucedido. Tiempo después salió Jordi Martin, quien estaba en compañía de su abogado, Ricardo Abia.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

El reportero le dio al letrado, quien comentó un poco de lo que estaba pasando con esta demanda en contra de su cliente. Allí soltó información sobre una jugada de la pareja, la cual pedía solo orden de alejamiento hacia Clara Chía, en lugar del exfutbolista.

“Ha quedado acreditado que no hay ningún indicio de delito, se solicitaba por parte de Gerard Piqué y Clara Chía una orden de alejamiento de 3.000 metros. Sorpresivamente han desistido de la orden de alejamiento de Piqué y han interesado una orden de alejamiento con respecto a Clara Chía. Estamos muy contentos”, puntualizó el representante.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

“Estamos muy contentos porque el Ministerio Fiscal en su informe final ha solicitado que no se interponga esa orden de alejamiento (...) aún queda por salir el auto, que será en un par de días, pero entendemos que será favorable a nuestras peticiones”, agregó.

No obstante, sí se comentó que se pensó esta decisión como una “jugada” por parte del empresario, teniendo en cuenta que se la pasa todo el tiempo junto a su novia y su equipo de la Kings League.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Lo hemos entendido así, no nos gustaría entrar en detalle de lo informado en sala, pero se lo hemos hecho ver a su señoría, que puede haber una jugada de Piqué en todo esto, no podemos olvidar que Gerard y Clara Chía están todo el día juntos”, aclaró.

Jordi Martin aseguró que estaba tranquilo y se sentía bien, pues escuchó muchas contradicciones en las declaraciones que dieron los españoles.

Jordi Martín sale "contento" de su juicio y asegura haber oído "muchas contradicciones" https://t.co/snYJXEo8Em — CHANCE (@CHANCE_es) June 7, 2023

Fuerte cruce que vivió Jordi Martin con Piqué y Clara Chía

Meses atrás, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas de un inesperado video en medios internacionales, debido a los comportamientos y actitudes que tuvieron con el reconocido periodista español. Jordi Martin volvió a verse cara a cara con el deportista y su novia, enfrentando acciones sorpresivas por parte de la pareja.

De acuerdo con lo que relató el paparazi en El gordo y la flaca, durante los últimos días tuvo que lidiar con una situación incómoda y desagradable, ya que el empresario y la joven de 23 años mostraron irreverencia y grosería en su contra, luego de que les preguntara por Shakira. Los dos españoles no dudaron en arremeter contra el reportero, manifestando sus ganas de lío.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu. - Foto: Europa Press

Según relató Jordi Martin al programa de entretenimiento, un día estaba fuera de la casa de Shakira y los padres de Piqué, cuando se topó con el carro del exfutbolista. En la camioneta iba la pareja, la cual sonrió y entró al garaje de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Cuando salieron de la vivienda, el periodista se percató que Gerard aceleró con su auto e intentó “arrollarlo”, por lo que se corrió del camino y quedó pasmado.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía, y estuve a punto de ser atropellado…les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su reportaje.

La pareja tuvo un fuerte roce con Jordi Martin hace meses. - Foto: Instagram @3gerardpique - Europa Press

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

No obstante, todo se tornó tenso entre Martin, Piqué y Clara Chía, debido a que la camioneta del exfutbolista salió del garaje y aceleró haciéndole pasar un susto al reportero. Cuando se encontraron en una carretera, la pareja comenzó a insultar, ofender y señalar al paparazi, quien iba en otro auto cerca de ellos.

El paparazi Jordi Marti ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

“Esperamos a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, puntualizó.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin, evidenciando este encuentro con un video.