Piqué, criticado por atuendo que lució en la Kings League; se metieron con detalle íntimo de su vida

Gerard Piqué, desde el momento en que se destapó su ruptura amorosa con Shakira, se ubicó como blanco de toda clase de comentarios y noticias en los medios internacionales, los cuales se interesaron en conocer detalles de su nueva realidad. El empresario no escapó de las miradas de miles de curiosos, quienes estuvieron al tanto de cada movimiento o decisión que tomaba con el pasar del tiempo.

Piqué, en uno de sus eventos de la Kings League (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

A pesar de todo el alboroto que se desató recientemente por el videoclip oficial de Acróstico, donde aparecieron los hijos del exfutbolista y Shakira, la atención de los usuarios de redes sociales se posó sobre contenidos inesperados que fueron apareciendo, específicamente del español en su trabajo con la Kings League y los planes que suele disfrutar con Clara Chía, su novia.

Recientemente, Gerard Piqué fue blanco de comentarios en plataformas digitales como Twitter, debido a un post que realizó una cuenta de fans llamada ClagerFans, donde destacaba un atuendo que eligió el deportista al momento de reunirse con su equipo para comentar en la After Kings. El perfil habló sobre los colores que seleccionó el catalán, además del juego de prendas que lució para darle un toque juvenil, modeno y relajado.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa - Foto: @kingsleague

“El outfit de hoy. Lo lindo que le queda el color de esa remera”, afirmó la cuenta, tomando capturas de pantalla de las imágenes del evento.

😍 El outfit de hoy. Lo lindo que le queda el color de esa remera 🩷 pic.twitter.com/Fy2ZCI8OfJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 5, 2023

Sin embargo, pese a la intención de elogiar y exaltar lo atractivo que se veía Gerard Piqué con esta elección de look, un grupo de detractores aprovechó la publicación y criticó detalles que había en esta instantánea. Las personas se refirieron a los colores, los estampados (una flor en el pecho) y la posición para sentarse del español, metiéndose directamente con un detalle íntimo de su vida.

“¿Qué opinan ustedes de esta foto? Que no se les pase por alto la rosita en la camiseta” y “¿A alguien más le parece raro ese sentado?”, dijeron dos personas, las cuales pusieron en duda y quisieron comentar sobre las preferencias sexuales del exdefensa del F.C Barcelona.

Piqué, criticado por un atuendo que llevó a evento de la Kings League. - Foto: Getty Images

ClaGerFans no se quedó callada y arremetió contra los usuarios que opinaron sobre la vida privada de Piqué, afirmando que no se podía seguir señalando o catalogando a alguien por los colores o su forma de sentarse. El perfil refutó las intenciones de aquellas personas, indicando que no se podía ser homofóbico por esto y menos hablar del físico de los demás.

“No puedo creer que porque una persona use el color rosa o se siente de tal manera ya piensen que es gay”, escribió, agregando una imagen sobre evitar encasillar el género en colores o tonos.

No puedo creer que porque una persona use el color rosa o se siente de tal manera ya piensen que es gay. No hay personas más homofóbicas y anti LGBT que los fans de Shakira. Están obsesionados con todo lo que tenga que ver con ese tema pic.twitter.com/GIxBGM8b89 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 6, 2023

👇 pic.twitter.com/r92vMezlV0 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 6, 2023

El cambio de ‘look’ de Clara Chía y Piqué

Días atrás, Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados mientras disfrutaban de una cita cerca de su lugar de trabajo. Los dos fueron vistos antes de subir a un taxi, por lo que en redes sociales se apreciaron imágenes de un particular detalles en sus apariencias.

De acuerdo con lo que se logró apreciar, Clara Chía habría optado por hacerse un pequeño cambio de look, dejando atrás su pelo ondulado para lucir una cabellera lisa y distinta a lo que comúnmente la lleva. El rubio de la joven llamó la atención, recibiendo comentarios positivos en espacios como Twitter, donde cuentas de fans hablaron de lo “hermosa” y “guapa” que se veía con este estilo.

OMG! el cabello alisado de Clara 😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤😍❤



29/5/2023 pic.twitter.com/H62aJaNkBr — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 31, 2023

No obstante, Piqué tampoco se quedó atrás, ya que sorprendió a más de uno de sus fieles seguidores con una leve transformación que le dio a su imagen, cortando su cabellera y afeitándose más la barba. El empresario decidió lucir un corte similar al del pasado, adecuando también su vello facial para que no se viera tan poblado y abundante.

Corte de cabello y de barba 💇‍♂️✂️❤ pic.twitter.com/J7qgrHW9Pd — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 29, 2023

En redes sociales los elogiaron a ambos, asegurando que estaban estrenando estos cambios por algún motivo en específico.