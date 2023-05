Clara Chía, comparada con Shakira por revuelo en evento al que asistió; reaccionó a personas que le pidieron fotos

La joven protagonizó un particular video en redes sociales, donde quedó expuesta a una petición que le hicieron.

Clara Chía dejó de ser una persona del común y se ubicó en el centro de diversas noticias en los medios internacionales, debido a la relación sentimental que sostiene con Gerard Piqué. La española no logró escapar de la presión mediática, quedando como blanco de críticas y burlas en espacios digitales.

En medio de la polémica, la catalana quedó evidenciada en algunas de sus apariciones en público, donde se dejó ver muy cariñosa y unida con el exfutbolista. La joven de 24 años se enfrentó a los paparazzi y al acoso que recibió de las cámaras, intentando seguir con su vida como lo hacía antes de ser conocida.

Sin embargo, recientemente, Clara Chía llamó la atención de los curiosos con un inusual video que salió a la luz, donde se pudo detallar la reacción que tuvo en un evento musical al que fue con Piqué. La relacionista pública causó alboroto con su llegada, despertando comentarios y opiniones en los usuarios de redes sociales como TikTok y Twitter.

Según se apreció en las imágenes, Clara Chía acudió al concierto de Coldplay en Barcelona, donde estuvo acompañada de su novio y sus amigos de Kosmos. Todos se desplazaron hasta los lugares que adquirieron para ver a la banda británica, quedando grabados por los asistentes del estadio Olímpico de la ciudad.

De acuerdo con lo que se observó en el contenido publicado por la presentadora Catalina Mora, la española fue captada por una mujer que se le acercó en el sitio y le pidió amablemente una fotografía. La joven no dudó en conceder esta petición, posando ante el lente sin poner peros o problema alguno.

Lo particular es que la catalana sonrió, se mostró tranquila y dejó de lado su faceta tímida, la cual buscaba siempre huir de las cámaras que se acercaran a ella. Este comportamiento fue comparado con la vida que lleva Shakira, ya que siempre concede fotos, videos y saludos a quienes la quieren conocer en persona.

“A Clara Chía le piden fotos como a Shakira”. “Al estilo de Shakira”. “Ya se siente famosa”. “Ahora da fotos como Shakira”, entre otros comentarios del post.

Los padres de Clara Chía no están felices con Piqué

Clara Chía y Gerard Piqué fueron protagonistas de nuevas noticias en la prensa española, debido a información que se develó sobre un detalle importante en su relación. En un formato de televisión se habló sobre el exfutbolista y la relación que sostenía con los padres de la joven de 24 años, los cuales no estarían muy felices actualmente.

De acuerdo con lo que se destapó en El programa de Ana Rosa, de la cadena española Telecinco, los progenitores de la catalana habrían tomado una actitud prevenida con Gerard Piqué, al punto de que no confían en él. El periodista Pepe del Real indicó que fuentes cercanas a la pareja le comentaron que Lluís y Marga no se sienten bien con el noviazgo de su hija, teniendo en cuenta que no le ven un futuro junto al deportista.

“Aunque tienen una relación cordial, todavía no se ve muy clara la relación. Y los padres de Clara no se fían del todo de que tenga futuro”, afirmó el integrante del programa, haciendo alusión a lo que pensarían los padres de la española.

No obstante, en este formato se mencionó que esta actitud hacia el exfutbolista se basaría en dos puntos claves, tal y como lo son la diferencia de edad entre los dos y la presión que reciben de los medios constantemente. Lo primero sería específicamente porque Piqué tiene 36 años, mientras que la relacionista cumplió hace poco 24.

En cuanto a lo segundo, los progenitores de Clara Chía estarían incómodos por las noticias y contenidos que salen de su hija, además de los rumores que abundan sobre su relación con el empresario.

Estos elementos habrían sido, supuestamente, importantes en la familia de la joven, llevándolos a distanciarse de Gerard, a quien nunca se le ha visto con ellos en público o fechas especiales. Esto sería contrario a lo que sucedió hasta el momento por parte de la española, quien sí compartió bastante con los padres de su pareja, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.

“Clara ha visitado la casa de los padres de Piqué en innumerables ocasiones, pero ¿cuántas veces ha ido Piqué a casa de Clara desde Navidad? Dos días, como máximo”, indicó el integrante de la producción.