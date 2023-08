Amparo Grisales terminó llorando en ‘Yo me llamo’ tras inesperada confesión de participante: “tuve pesadillas”

César Escola no lo pensó dos veces y oprimió su botón verde, dándole un voto positivo a la imitadora. No obstante, Amparo Grisales no lo vio igual y afirmó que había problemas que no la hacían llegar al nivel de Kany García.

“Me emocionan cuando me dicen esas cosas. De verdad… Me da pesar decirles que no, pero es que tienen que aprender y mejorar. Gracias por darle la oportunidad… son tan amorosos. Dizque soñó conmigo, me parecen tan lindos. ¿Se imaginan? Me voy a presentar a ‘Yo me llamo’ y se le atraviesa Amparo y viene y le da un rojo”, puntualizó, secando sus ojos con un pañuelo que le pasó Escola.