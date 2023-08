“Me están temblando mis piernitas” así reaccionó Alina Lozano tras el fuerte temblor en Bogotá hoy

“No amigos, no. Espero que todos estén acompañados, que estén saliendo al punto de encuentro donde debe ser cuando pasan estas cosas. Por acá nosotros estamos… (Suspiro). De verdad yo estoy lívida con este tema… Volvió a temblar, ya tembló una vez, no sé si será la réplica o qué, pero no amigos, les cuento que me están temblando mis piernitas”, declaró la actriz muy conmocionada.