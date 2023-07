Laura Acuña habló de sus inicios y de la realidad que vivió cuando arrancó su carrera: “No tenía ni ropa”

Laura Acuña ganó popularidad en los medios y se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de la televisión colombiana, debido a su extensa trayectoria en espacios de noticias y entretenimiento. La bumanguesa fue aplaudida y admirada por su trabajo y talento, robándose las miradas de miles de personas en cada proyecto que participó.

La modelo tiene millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram: @lauraacunaayala

La colombiana destacó por su belleza, su personalidad y su facilidad para hablar ante las cámaras, pasando por todo tipo de formatos que midieron sus capacidades. La abogada no dudó en aceptar los retos y cautivar con su estilo en varios escenarios famosos.

Sin embargo, Laura Acuña no tuvo inicios sencillos en esta carrera, pues no arrancó como presentadora de entretenimiento y tampoco de noticias generales. Según reveló, recientemente, su primer trabajo en RCN fue en un formato de deportes, donde no tenía mucho conocimiento de los temas.

Laura Acuña habló de sus inicios en televisión - Foto tomada de Instagram @lauraacunaayala | Foto: Instagram @lauraacunaayala

De acuerdo con lo que se detalló, esta anécdota surgió en su reciente programa de La sala de Laura Acuña, donde entrevistó a Diva Jessurum y revivió momentos de cuando era muy joven. Ambas dialogaron y recordaron cómo fue la primera vez que se vieron en el Canal RCN.

En primer lugar, la exintegrante de Muy buenos días reveló que Diva Jessurum fue una de sus jefes en RCN y siempre había admirado la calidad de profesional que era. Allí la invitada a este espacio digital tomó la palabra y relató cómo fue aquella ocasión en la que pudo conocer a la presentadora haciendo un casting para trabajar en otro de los formatos de la empresa.

“Laura, te voy a decir algo. La primera vez que yo te vi en televisión estabas haciendo casting en RCN y me quedé sorprendida porque no había visto a nadie que hiciera un casting tan bonito”, indicó al inicio, para después agregar: “Cuando ella llegó tenía su cara lavada, su blusa esqueleto y se tragó ese casting que lo pasó sin problema, me quedé impresionada, esa fue la primera vez que te vi”.

La periodista estuvo invitada en el formato de Laura Acuña. | Foto: Fotograma, 6:19, "Estar viva es un privilegio" Diva Jessurum | La Sala De Laura Acuña T26 E4 - YouTube Laura Acuña

Laura Acuña aclaró, dando un pequeño contexto, que su camino no estaba enfocado en el entretenimiento, pues ella estaba en un proyecto totalmente alejado de este tema. “Yo entré a RCN, entré a Fuera de Lugar. Tenía que hablar de deportes, con mi forma de ser, era la que no sabía nada de fútbol, no tenía ni idea y podía ser la que no sabía de deportes”, relató.

Sin embargo, un día tomó la determinación de buscar al director de Noticias RCN y le pidió una oportunidad para hacer un casting y así hacer parte del equipo. A pesar de que al inicio no fue sencillo, sabiendo que acababa de llegar a Bogotá, se abrió camino y conquistó con la falicidad que tuvo para el manejo de cámaras y presentación.

“Yo empecé en Fuera de lugar y tenía que hablar de deportes, era la que no sabía nada de fútbol. Después de tres meses de estar ahí, pasa que me le siento al director de Noticias RCN, lo esperé todo el día y a las 7:00 de la noche lo cogí con su maleta y le pedí que me hiciera un casting para cosas más serias, yo tenía cita con él. Me recibió y él me dijo que tenía vacantes solo para entretenimiento. Yo pensaba que eran cosas triviales y normales, yo no quería eso. Me hizo el casting, me pusieron un promter para leer de noticias del entretenimiento, llegué en jean, tenis y una blusa, no tenía ni ropa”, contó.

La presentadora habló de sus inicios en TV. | Foto: fotograma, 0:38, "Estar viva es un privilegio" Diva Jessurum | La Sala De Laura Acuña T26 E4 - YouTube Laura Acuña

“Al día siguiente me llamaron y me dijeron que el sonido había quedado mal, después me enteré que eso no fue así, era como para salir del paso conmigo y me tocó repetirlo”, agregó.

Diva Jessurum recalcó que el talento y preparación de su colega era único, por lo que la decisión de contratarla estaba más que tomada al instante en que la vieron hacer dicho casting.

“Era divina, lo hizo como si toda la vida hubiese estado ahí, era segura, relajada, tranquila y a la media hora la decisión estaba tomada”, mencionó la invitada.

Diva Jessurum elogió a Laura Acuña. | Foto: Instagram: divajessurum

Por último, Laura Acuña relató cómo fue su primera vez en televisión, enfatizando en su look, el momento exacto en que apareció al aire y la confianza que depositaron en su talento.

“Yo empecé el viernes y el lunes ya estaba al aire. Me mandaron sin ninguna preparación, nunca había hecho eso. No tenía ropa, la primera semana presenté con mis prendas y después me pidieron una camiseta más bonita, pues no tenía nada”, concluyó, dándole paso a la historia de su colega y periodista.