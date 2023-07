Se le acabó la clase, Laura Acuña confiesa por quién se pelearía con el que fuera

“Yo todavía hay una cosa que no logro que no me importe, y es que se metan con mis hijos, entonces ahí sí, gracias a Dios, no ha pasado, pero he visto comentarios en otras publicaciones de otras famosas y digo, “yo me destornillo, ahí se me acabó el glamour en todos los sentidos”, uno saca lo peor de uno con los seres que uno más ama, ya no importa nada”, afirmó la bella presentadora de ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’.