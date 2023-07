Jenny López, novia de Jhonny Rivera, se fue de frente contra las críticas por su relación con el cantante

Los últimos días han sido polémicos para el cantante de música popular Jhonny Rivera, luego de que su joven novia, la cantante Jenny López, quien pertenece a su agrupación musical, confirmara la relación amorosa que sostienen hace algún tiempo.

Este noviazgo no ha sido muy bien recibido por sus seguidores, ya que el intérprete de Soy soltero y Empecemos de cero, le lleva 30 años de edad y la conoció cuando tenía solamente 15 años. Por supuesto, esta brecha de tiempo ha hecho que miles de personas opinen sobre su relación, desatando polémica y todo tipo de comentarios.

En una de sus más recientes publicaciones, Jenny fue cuestionada por uno de los internautas, quien le comentó irónicamente: “Como siempre ella se presume sola, Jhonny no ha hablado del tema, se nota que hay una comunicación y amor”, junto a un emoticono de risa.

Novia de Jhonny Rivera enfrenta a sus detractores. | Foto: Instagram @rastreandofamosos

Respondiendo a esta afirmación, la joven artista decidió defenderse y contestar para dar a conocer su opinión al respecto. “Wow, ¡tanto odio hay en tu corazón! Deseo que encuentres a alguien que te quiera mucho”.

Adicionalmente, Jenny aprovechó para dedicarle una canción a su nuevo amor, pues publicó en su cuenta de Instagram, un cover de la canción Que se mueran, del famoso cantante estadounidense Romeo Santos, acompañado de una descripción que decía: “¡Les dejo este cover que es muy especial para mí en este momento! Les envío un abrazo enorme y espero les guste”.

Dicha canción contiene en su letra: “Andan murmurando que lo nuestro no es debido y que le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades, estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo”, haciendo referencia, perfectamente, a la situación que está viviendo en este momento con la leyenda de la música popular colombiana.

Jhonny aprovechó esta dedicatoria para reaccionar ante la publicación, lo que desató aún más comentarios y seguidores opinando respecto a lo ocurrido.

La joven cantante Jenny López confirmó su relación con el cantante Jhonny Rivera. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

¿Cómo inició el sonado romance?

Por medio de las historias de Instagram, Jenny López decidió dar fin a las especulaciones y confirmó que mantiene una relación amorosa con el padre de Andy Rivera, hace un tiempo. La bella joven aprovechó el espacio para sincerarse con sus seguidores y confesar cómo inició su romance con Jhonny.

Reveló que no pudo celebrar su cumpleaños número 19 debido a compromisos laborales. Sin embargo, Jhonny no dejó pasar esta fecha desapercibida y le realizó una pequeña celebración en su finca.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita. Además, porque me parece que es un hombre lleno de cualidades”, confesó por medio de video.

La joven es 30 años menor y revela que tiene una relación con Jhonny Rivera. | Foto: Tomado de Instagram @jennylopez_oficial

Aclaró, que no le confesó sus sentimientos al cantante por respeto a él y a su familia, pues asegura que siempre se mantuvo al margen y solo se acercaba a él para cumplir con temas laborales.

“Cuando yo cumplí los 20 años, él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, indicó. Sin embargo, no dejó pasar uno de los temas que más se estaba mencionando en redes sociales, y decidió aclarar que nunca se quedó en la finca de Jhonny, por el contrario, durante los conciertos que realizaban siempre pasaba las noches con su familia en un hotel cercano.

¿Qué opina Jhonny de la diferencia de edad”?

“Yo no quería hablar de ese tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene razón? “Ay, que usted está muy viejo para ella”, ¿cómo le voy a decir que no? Si eso es verdad. Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, afirmó Rivera en sus más recientes historias de Instagram.

Jhonny Rivera habla de la diferencia de edad que tiene con su joven novia. | Foto: Instagram: jhonnyrivera

Jhonny aprovechó la atención que está teniendo actualmente de sus seguidores debido a lo ocurrido, y resaltó que no han sido días buenos, pues para él no es fácil que su vida personal se torne pública.