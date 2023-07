Jhonny Rivera sorprende con su joven pareja, ¿quién es?

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita . Además, porque me parece que es un hombre lleno de cualidades”, confesó la joven.

Finalizó señalando que no la idea no era hacer pública su relación, y que prefiere mantener todos los detalles de su romance en privado. “Hemos querido mantener todo muy al margen porque como hay gente muy linda, muy respetuosa y muy amable con sus comentarios, también hay gente que no; y lo entendemos a la perfección, entonces cuenten con que por aquí no vamos a estar publicando cosas que los puedan incomodar”, dijo con seguridad.