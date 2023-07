Yina Calderón sorprendió a todos por los lujos con los que fue a ver ‘Barbie’: este fue el vehículo en el que llegó

View this post on Instagram

No obstante, eso no fue todo. Respondiendo al tradicional estilo excéntrico de Calderón, otro de los lujos que llamó la atención de la audiencia fue el vehículo que eligió para ser transportada hasta las salas de cine.

En dicho vehículo sonó la canción Watiti, de la colombiana Karol G con el panameño Aldo Ranks, sencillo que suena en la escena en que Barbie y Ken llegan por primera vez a las playas de Venice, en Los Ángeles, California, con sus atuendos coloridos y sus icónicos patines amarillos. Allí también bailaron Dance The Night , la canción oficial del filme, interpretada por la cantante Dua Lipa, quien también actúa en la película haciendo las veces de Barbie sirena.

Cabe resaltar que el atuendo que utilizó, también lo usará en sus próximas presentaciones en la capital del país, como las que está promocionando en sus historias de Instagram recordándole a su audiencia las guarachas que la han hecho famosa, como sus versiones electrónicas del vallenato Como duele el frío, Sálvame de RBD, Todos me miran de Gloria Trevi o Baby One More Time de Britney Spears.