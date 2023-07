“Estaba aburrido con el cuento de que era gay”: Jhonny Rivera se destapa sobre relación con Jenny López, 30 años menor que él

Jhonny Rivera abrió su corazón a quienes lo siguen en Instagram y se refirió a su relación con Jenny López, artista que lo acompaña en sus conciertos y es 31 años menor que él. El cantante explicó que no va a discutir con quienes lo critican por llevarle más de tres décadas a su pareja, porque tienen razón, pero también afirmó que todos tienen derecho a ser felices.

“Yo no quería hablar de este tema porque, la verdad, qué voy a discutir con alguien que tiene la razón. ‘Ah, que usted está muy viejo para ella’. ¡Cómo le voy a decir que no, si es una verdad, hay una diferencia de edad muy grande! Tienen toda la razón, es algo que no se puede normalizar, hay una diferencia muy grande”, dijo a través de sus historias en esta red social, donde suma más de 3 millones de seguidores.

Jhonny Rivera también contó que si decidió hacer pública su relación con Jenny López fue porque se cansó de que lo estuvieran señalando de ser gay. Además, confesó que lo atormenta la idea de que su noviazgo con la joven artista se acabe ahora, una vez que decidieron hacerle frente al mundo.

Jenny, la despampanante joven con la que Jhonny Rivera tiene romance | Foto: Instagram @jennylopez_oficial - @jhonnyrivera

“Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, era todo mundo diciendo que me gustan los hombres. Yo dije: ‘Será que haciendo pública esta relación esto se acaba’. Puede que se acabe, pero ya me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja”, detalló el cantante.

El pereirano también fue enfático en decir que Yenny López trabaja en su banda desde que era menor de edad, pero su relación solo floreció cuando ella tenía 19 años. Además, explicó que cuando tenían conciertos, ella se hospedaba en un hotel, pero jamás en su casa.

“Yenny laboralmente está conmigo desde los 15 años. Pero sentimentalmente era mayor de edad, tenía 19 años”, aseguró.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera. Foto: @jennylopez_oficial | Foto: Tomado de redes sociales. Foto: @jennylopez_oficial

Ya luego, afirmó que el chisme en torno a su relación, ha llevado a que cientos de personas sigan a su pareja en Instagram, hecho que agradeció.

“Gracias a toda la gente que está siguiendo a Yenny porque está sumando muchísimos seguidores. Ella es una persona supertalentosa y eso le va a servir para que toda esta gente que ha llegado con el chisme conozcan su talento”, dijo el cantante.

¿Cómo inició el romance entre Jenny López y Jhonny Rivera?

En su cumpleaños número 19, Jenny López estuvo alejada de sus seres queridos y familiares debido a sus obligaciones laborales. Sin embargo, Jhonny no pasó desapercibida esta importante fecha y decidió hacerle una celebración sorpresa en su finca.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita. Además, porque me parece que es un hombre lleno de cualidades”, confesó Jenny López el pasado 21 de julio.

Adicionalmente, reveló que en ese momento empezó a sentir una atracción muy fuerte hacia Jhonny, pero por respeto a él, siempre mantuvo el sentimiento al margen y solo cumplía con el tema laboral.

Joven 30 años menor revela que tiene una relación con Jhonny Rivera. | Foto: Tomado de Instagram @jennylopez_oficial

“Cuando yo ya cumplí los 20 años, él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, afirmó. Sin embargo, decidió aclarar que nunca se quedó en la casa o finca del cantante, señaló que durante los conciertos que realizaban siempre pasaba las noches con su familia en un hotel.