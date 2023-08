Carolina Soto la pasó mal en atracción para niños; ¿qué pasó?

A pesar de las dudas y el miedo, la también empresaria termina por hacerlo y sus expresiones fueron para morir de risa. Ella cerró este relato asegurando: “¡Y sí, me tiré por acá! Yo, que no soporto sentir vacío… Es lo que menos me gusta”.

View this post on Instagram

“Cuando recibí la noticia estaba en mi casa. Mi mamá me llamó y me pidió que rezara porque estaba muy grave. No pudimos hablar más, me quedé desesperada con el corazón en la mano”, contó la presentadora hace un tiempo a Bravíssimo.