Carolina Soto al borde de una ataque de nervios por cuenta de su hijo Valentino, ¿qué le pasó al pequeño?

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas por todos los colombianos, quienes se conectan todos los días con Día a Día para verla realizar entrevistas a invitados especiales y realizar la infinidad de actividades lúdicas que hacen en el matutino, uno de los que tiene más audiencia en las mañanas de la televisión colombiana.

Sin embargo, es a través de sus redes sociales donde deja ver los pormenores de su vida privada, donde se revelan detalles de su vida matrimonial, sus otros emprendimientos además de su trabajo como conductora de televisión y su faceta como mamá, que explora con sus dos hijos: Valentino y Violetta, quienes no solo le dan alegrías, también la ponen en situaciones muy difíciles para ella.

Carolina Soto. - Foto: Foto: Instagram @sanebrioo.

Esta vez fue su hijo mayor, quien a sus 6 años ya está mudando de dientes y esto tiene de los nervios a la caleña, pues aunque reconoce que es algo natural y como madre debe verla para que esta transición sea de la mejor manera, no puede dejar de lado la impresión que le da ver los dientes flojos de su retoño, quien no tiene ningún inconveniente de moverlos con su lengua o con la comida que está ingiriendo.

En varios videos que publicó la presentadora en su cuenta oficial de Instagram se ve cómo Valentino muestra orgulloso “sus paletas”, refiriéndose a los dientes frontales de leche que están a punto de caerse. “Tiene esos dos dientes que se le caen uno para delante otro para atrás”, se le escucha decir a Soto mientras muestra a Valentino sonriendo sin ningún tipo de angustia o temor.

La presentadora lució un vestido elegante. - Foto: @caritosotooficial

Luego, en otra de las historias, se ve cuando Valentino está disfrutando de una dona en compañía de los dos hijos de la también presentadora Carolina Cruz, Matías y Salvador. Mientras los chicos comer su golosina con mucha alegría, la caleña no deja de pensar en los dientes flojos de su hijo, pues sabe que en cualquier momento estos terminarán fuera de la boca del pequeño.

“Ay no Valentino, qué es esto, no puedo más con esto, qué es esto tan impresionante, no puedo… Tumbáselo”, atina a decir Solo invitando a que Matías haga lo que ella no logra realizar, sacarle finalmente lo dos dientes a Valentino, asunto que el hijo mayor de Carolina cruz tampoco quiso hacer dándole un no rotundo a la caleña, quien sigue sufriendo con los dientes flojos de su hijo.

Ahora, hay algo que Carolina sí puede manejar es el estilo de vida que lleva con su familia, especialmente con su esposo Germán González, con quien se pega algunas escapadas a diferentes ciudades, algunas con sus dos hijos, y otras especialmente para reavivar la llama de su matrimonio, algo muy importante para los dos.

Esto ha hecho que muchos especulen cuánto gana Germán González, esposo de Carolina, que no se sabe a ciencia cierta, pero sobre Soto el portal Publimetro sí comenta que por lo general los presentadores de televisión ganan bien y una persona con el reconocimiento, fama y trayectoria como las cualidades que posee Soto podría estar ganando entre los 40 y los 60 millones de pesos mensuales.

Carolina Soto comenta que pasó sola su aniversario - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Ahora, aunque esta cifra no ha sido confirmada por ninguno de los implicados, esto dijo hace unas semanas Carolina sobre los gastos en su hogar: “Los gastos de la casa, las vacaciones, todo lo de los niños es entre los dos, porque finalmente él trabaja y yo también trabajo. Entonces lo que nos gusta es como eso, no se vea como todo superpartido y dividido, sino que todo es de todos. Así hacemos y nos ha funcionado superbién”.