Alain Delon: Hijos de la leyenda del cine francés denuncian a su compañera por abusar de su vejez y aislarlo de su familia

Alain Delon fue durante años el francés más deseado del mundo, pero parece que su vejez (tiene 87 años) dista mucho de aquellos años de gloria en que actuó junto a bellezas de la talla de Brigitte Bardot.

Los hijos del actor denunciaron el miércoles por actos de acoso moral y desviación de correspondencia a la actual compañera del actor francés, anunció a AFP su abogado.

“Sospecho un abuso de debilidad y cuento con la investigación para establecerlo”, dijo Christophe Ayela, precisando que Alain Delon, de 87 años, se había unido a la denuncia mediante una declaración escrita.

“Desde el accidente cardiovascular del señor Alain Delon en 2019″, esta mujer “que se instaló en su casa, se muestra cada vez más agresiva, denigrante e injuriosa hacia él y hacia sus hijos”, destacó el abogado de los Delon en un comunicado.

Delon con su hija la actriz Anouchka Delon, una de las que ahora denuncia a la compañera de su padre. - Foto: AFP

Así mismo, afirma que ella “no deja de aislar a Alain Delon de sus seres queridos, de sus amigos y de su familia, utilizando maniobras y amenazas. Controla sistemáticamente sus conversaciones telefónicas y sus mensajes privados. Responde en su lugar, haciéndose pasar por él, e intenta interceptar su correo postal. Impide que sus hijos lo visiten regularmente, como siempre lo han hecho. Se muestra autoritaria, amenazante e incluso maltrata de manera inaceptable al perro del señor Delon”.

Esta denuncia fue presentada el miércoles por la tarde ante la fiscalía de Montargis, en el centro de Francia, donde el actor posee una propiedad en Douchy, por Anouchka, Alain Fabien y Anthony Delon.

Este último presentó una segunda denuncia contra la mujer por “violencia voluntaria y secuestro de personas vulnerables, abuso de debilidad y acoso moral”, refiriéndose “a hechos comprobados durante un año y medio”.

Según Anthony Delon, quien rodó en Colombia la cinta Crónica de una muerte anunciada, la situación en dos años tomó “tal proporción” que su padre le pidió por escrito que deje su residencia en Douchy.

El actor en el aeropuerto de Orly en 1964 con su esposa Nathalie y su hijo el también actor Anthony Delon, quien rodó en Colombia Crónica de una muerte anunciada en los años 80. Foto: Instagram @therealanthonydelon - Foto: Foto: Instagram @therealanthonydelon

Una muestra del peso de Delon, puede deducirse del hecho de que su colección de arte, compuesta de 80 obras, fue subastada el pasado junio en París por más de ocho millones de euros, el doble de lo estimado, anunció la casa Bonhams-Cornette de Saint-Cyr.

Antes de la venta, las obras habían sido expuestas desde abril en Nueva York, Ginebra, Bruselas y Hong Kong.

En dos salas repletas de público, entre compradores internacionales, curiosos y admiradores del actor, todos los lotes experimentaron una feroz competencia.

Lo más destacado de la subasta fue “La bahía de Sainte-Adresse”, un cuadro de Raoul Dufy con un valor estimado de entre 600.000 y 800.000 euros y que finalmente se vendió por 1.016.400 euros.

En esta foto de 1962, Alain Delon aparece con Monica Vitti. - Foto: AFP Archivo

Una obra de Eugène Delacroix que estaba fuera del mercado desde hacía más de 40 años alcanzó los 775.100 euros, más del doble de la estimación más baja.

“No es de extrañar que (estas obras) hayan atraído subastas tan apasionantes. Gran coleccionista, con un ojo intuitivo, el actor fue notablemente uno de los mayores compradores de dibujos de los años 60 y 70, cuando no estaban de moda”, explicó el comisario a cargo de la venta, Arnaud Cornette de Saint Cyr.

La estrella del cine francés había reunido un conjunto considerado excepcional.

“Compré mi primer dibujo en 1964, en Londres. A lo largo de los años, he adquirido obras que me han conmovido, hablado e incluso a veces consolado. Han sido parte de mi vida…”, dijo Alain Delon, de 87 años, en el catálogo. El actor no estuvo presente en la subasta.

En 2007, Alain Delon vendió sus obras modernas, explicando al periódico Le Monde “que odiaba las ventas póstumas”.

*Con información de AFP