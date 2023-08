“No te vayas”: hija de Carolina Soto enternece las redes, le pide a su mamá que no trabaje

No cabe duda de que Carolina Soto ha logrado ser una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. En el Canal Caracol, Soto es una de las caras de ‘Día a Día’ junto a Catalina Gómez, Jhovanoty, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas. Su personalidad dulce la ha caracterizado entre el resto de presentadores y son muchos los que están pendientes de ella en cada jornada.

A pesar de que cada uno de estos conductores cuenta con seguidores y particularidades de su propia vida que los hace llamar la atención de los fanáticos de una forma diferente, lo cierto es que Carolina ha logrado que muchos en el país estén pendientes de su vida profesional y privada, pues según los comentarios que le dejan en redes sociales, muchos ven el programa por su carisma y personalidad.

Carolina Soto y el tremendo vestido que usó en Cartagena. | Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Sin embargo, no todos piensan lo mismo y al ser una figura pública, Soto está expuesta a recibir todo tipo de comentarios, muchos de estos de personas que opinan sobre su cuerpo, si tiene o no cirugías, hay algunos que critican su ombligo y otros que no creen que se ve natural, puesto que ella ya tiene dos hijos.

Pero más allá de las críticas, hay quienes resaltan y admiran aspectos como su hogar, su trabajo, su estilo personal y hasta su familia. Hace poco la caleña vivió una conmovedora situación con su hija menor y todo quedó plasmado en las redes.

Carolina Soto es una de las presentadoras más carismáticas de 'Día a Día'. | Foto: Instagram

Así fue la tierna reacción de Violeta, hija de Carolina Soto, por un viaje de trabajo de la presentadora

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Carolina Soto comparte de manera recurrente los divertidos momentos que pasa durante su trabajo como presentadora del programa ‘Día a día’ del Canal Caracol al lado de sus amigos y compañeros. Sin embargo, de forma aún más frecuente, la famosa revela con orgullo los momentos que tiene al lado de su familia compuesta por su esposo Germán González y sus dos hijos, Valentino y Violeta.

Carolina Soto pasea por las calles de Cartagena por su cumpleaños | Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Por estos días se celebra la típica Feria de las Flores en Medellín y todos los medios de comunicación han llegado a la ciudad de la eterna primavera para tener de peimera mano la información de dicho evento. El programa ‘Día a día’ no es la excepción y para ello Carolina Soto debe viajar a la capital de Antioquia con todo el equipo de producción. Sin embargo, más de un miembro en su familia no está feliz con la noticia, incluida su hija Violeta.

Ana Karina Soto se defiende de comparaciones con Carolina Soto | Foto: Instagram @caritosotooficial

En un video de sus historias de Instagram, Soto mostró cómo le contaba a su hija que no estaría en la casa por unos días: “Violetica, me voy mañana de viaje para Medellín”. En ese momento, la menor hace una cara de tristeza y hasta llama a su madre por su nombre: “Carolina, no me gusta que tú te vayas de vacaciones”. Ante esto, Soto le respondió:

“No son vacaciones, queridita, me voy con el programa porque tengo que trabajar y vamos a estar desde allá”. La niña no hizo caso a las explicaciones y su cara de tristeza lo decía todo: “No quiero”, “Pero es que me tengo que ir”, le siguió contestando la presentadora a la pequeña.