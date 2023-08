Carolina Soto mostró cómo quedó su casa luego del fuerte temblor

Presentadores de ‘Día a día’ le hicieron inesperado ‘desplante’ a colega; no se quedó callado y les hizo reclamo

Al parecer, Carolina Soto no la pasó tan bien como lo esperaba porque en dicha atracción primero debía escalar y luego lanzarse. Sin embargo, más allá de mostrarse aburrida por el tamaño de la atracción, teniendo en cuenta que era para niños, dejó en evidencia que estaba bastante asustada.

Más adelante, se le puede ver escalando, mientras su hija la espera en la parte superior: “Ya voy, ‘Viole’. Cuidado, ¿me tiro? ¡Ay, no! Tengo como miedo. ‘Juepucha’, ¿qué haré? ¿Me tiró? ¿Hay alguien?”.

A pesar de las dudas y el miedo, la también empresaria termina por hacerlo y sus expresiones fueron para morir de risa. Ella cerró este relato asegurando: “¡Y sí, me tiré por acá! Yo, que no soporto sentir vacío… Es lo que menos me gusta”.