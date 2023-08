“Empezó la guerra”: el fuerte agarrón entre Carolina Acevedo y Martha Isabel en MasterChef

Al iniciar la competencia, Martha estaba en pareja con el conocido locutor de Diego Sáenz, con quien obtuvo una ventaja que no se había visto en el programa hasta el momento, pues en caso de cocinar un mal plato, podrían ponerle delantal negro a otro cocinero, enviándolo a reto de eliminación.

Aunque en un principio el hombre de 36 años confesó que le pondría delantal negro a Zulma Rey y a Daniela Tapia, al perder este beneficio, declaró que Martha Isabel tenía intenciones de colocárselo a la actriz Carolina Acevedo, con quien no ha tenido una buena relación desde los primeros capítulos.

Desde ese momento inició una fuerte discusión en la ‘cocina más famosa de Colombia’ , pues las actrices no paraban de discutir en torno a lo sucedido.

Incluso , Natalia Sanint quien terminó siendo compañera de equipo de Martha Isabel, aseguró que prefería abandonar completamente la competencia antes de “hacerle daño a sus compañeros”, lo que no fue de total agrado para Claudia Bahamón, presentadora del programa, pues le explicó a la locutora, que así eran las reglas del reto y debían cumplirse.

Finalmente, y pesar de que los jurados y la presentadora se vieron obligados a intervenir en la discusión, Natalia Sanint no se atrevió a dar un nombre específico , por lo que la ‘Pupuchurra’ de Betty la fea, no dudó en usar su ventaja contra Diego y Carolina, poniéndoles el temido delantal negro e iniciando, lo que mucho catalogaron como “la tercera guerra mundial”.

“No debieron pasarla”: así fue la polémica audición de ‘Yo me llamo’ Karol G

Contexto: “No debieron pasarla”: así fue la polémica audición de ‘Yo me llamo’ Karol G

“Martha desespera”: Daniela Tapia

Daniela Tapia ha conquistado el corazón de los televidentes, quienes resaltan, no solo su innegable belleza física, sino su gran destreza en la cocina, pues ha tenido un gran desempeño en su paso por la competencia.

En medio de risa Daniela Tapia respondió: “Miren, el problema entre Martha y yo es que a mi Martha me cae muy bien, como ya dije, yo conozco a Martha desde el ‘Desafío Marruecos’ (producción de Caracol TV) y yo he entendido perfecto su personalidad y la verdad yo he leído muchos de los comentarios que le han hecho a Martha y realmente le han dado un poco duro”, confesó en sus redes.