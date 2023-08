Zulma Rey, participante de ‘MasterChef’, se convierte en la más querida por los televidentes

“ Primera vez que todo el mundo ama a una participante y es que esa humildad esa manera tan bonita y transparente de ser es demasiado única... Nos haces pasar ratos muy bonitos y graciosos jaja te amamos Zulmita”; “Eres la mejor, un personaje en todo el sentido de la palabra, me veo MasterChef por ti, eres un amor y es muy cierto lo que dijiste cuando das lo mejor de ti, con amor e inocencia, recibes cosas buenas”; “Yo quiero q ganes. Amo tu actitud y sencillez , ayudar a los demás es un acto súper bonito y no solo pensar en la competencia”, son mensajes que se repiten una y otra vez.

“Me pongo sentimental a veces”, le respondió Zulma. Luego, la actriz confesó la verdad detrás de su tristeza. “Karoll y un momento con Biasso. También me gritó y le dije: ‘no tienes necesidad de gritar’. Pero ese tipo de faltas de respetos es con lo que yo no voy. Igual sigo trabajando, sigo haciendo lo que me toca, lo que me pongan”, relató.