Zulma Rey estalló en Masterchef Celebrity por sentirse ignorada: “Siempre soy la de los mandados”

Aunque la situación en la cocina no está tan fácil como se cree, pues algunos participantes han sido catalogados como problemáticos, por ejemplo, hace unos días la protagonista de un nuevo encontrón fue Martha Isabel Bolaños , quien al quedarse sola en un reto por parejas tuvo que elegir un sobre que elegiría el destino de su prueba.

Debido a esta situación, El Negrito le dijo: “Uy Martha, qué salada”, a lo que ella no dudo en responder fuerte: “Come m…”, comentario que dejó fuera de base a sus compañeros, jurados y hasta a la conductora Claudia Bahamón.

En esta oportunidad fue Zulma Rey la que no se quedó callada y manifestó la incomodidad que siente en la cocina cuando está con sus compañeros en algún reto, sobre todo cuando es uno de los que toca hacer en equipo.

Zulma Rey se sintió incómoda en un reto de Masterchef Celebrity

En uno de los últimos retos, que fue una prueba de salvación, uno de los equipos quedó conformado por: Natalia Sanint, Juliana Galvis, Laura Barjum, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños, Nela González, y Zulma Rey, quien en más de una oportunidad se preguntó: “¿Será que mis compañeros me ven visible?”.

Por esto, la actriz dejó ver un gran descontento: “Me siento incómoda porque siento que siempre me están ignorando, aunque ya estoy acostumbrada, siempre soy la de los mandados, por eso busco un oficio”.

“Siempre estoy pendiente de cuando los que están cocinando necesitan algo, voy a traerlo, o cuando necesitan ayuda en alguna preparación, también estoy ahí atenta , pero realmente nunca me dan confianza. Realmente nunca los veo con ganas de aprovechar mis maravillosos talentos gastronómicos”, agregó la actriz a su sentir de decepción.

En redes sociales muchos internautas reaccionaron a este episodio y mostraron que entendían y apoyaban a la actriz, pues muchos se sintieron identificados con lo que ella siente: “Qué mal que ignoren a Zulma. En este año en el programa veo mucho clasismo”, “Zulma es una terna, necesito darle un besito en la nariz”, “Puedo entender que no confíen en Zulma para la pastelería porque no le ha ido muy bien en ello, per al menos deberían incluirla en lo que van a hacer”.