Estremecedora: Así fue la reacción de la mamá de Zulma Rey al saber que fue víctima de maltrato por parte de su expareja

Zulma Rey, reconocida actriz que ha participado en exitosas producciones como Pedro, el escamoso y A mano limpia, sorprendió a sus fans hace un tiempo cuando reveló que vivió días tormentosos al tener una relación con una persona maltratadora y controladora que afectó su vida, e incluso, su imagen en el medio.

Por esta razón, la expresentadora de Hola Gente, programa de entretenimiento y variedades del Canal RCN, asistió al pódcast de Laura Acuña para explicar cómo cambió su vida al tener que afrontar ese complicado momento y compartir la percepción que tiene sobre el amor en la actualidad.

Zulma Rey en el nuevo proyecto de RCN @zulmarey | Foto: Instagram @zulmarey

“Después de todo eso, si, es verdad, la pienso dos veces para salir con alguien, definitivamente, no todo el mundo es bueno, no todo el mundo está contigo por como eres tú, por el ser humano que eres. Mucha gente está detrás del mucho o poco reconocimiento que tienes”.

Manifestó que el hombre le pidió en varias ocasiones que lo publicara en sus redes sociales y compartiera algunas fotografías en su perfil, con el fin de dar a conocer su relación, situación que no fue agradable para la actriz, pues no considera genuinos este tipo de comportamientos.

“Cuando me separé de él, quiso llamar a los periodistas para figurar y ahí me di cuenta de que, no todo el mundo que te dice que te quiere y que te ama, es verdad, entonces eso me hizo tener mucho más cuidado a la hora de escoger a las personas con las que salgo y qué le cuento a las personas”.

Esta fue la reacción de la mamá de Zulma Rey al saber que la actriz era víctima de maltrato

Uno de los puntos que Laura Acuña quiso tocar en la entrevista estuvo relacionado con la reacción de la mamá de la actriz al enterarse de los detalles de la situación que tuvo que vivir.

“Como yo sé que a las mamás les duele mucho todo, yo no quería contar nada, yo no le contaba nada del maltrato que estaba recibiendo por parte de esta persona, yo todo me lo callaba”.

La actriz reaccionó a victoria de Carolina Acevedo. | Foto: Fotograma, 1:29:33, CAPÍTULO FINAL - 122: una final con sabores regionales | Temp. 05 | MASTERCHEF CELEBRITY COLOMBIA - YouTube MasterChef Colombia

Sin embargo, hubo un momento en el que no pudo ocultar lo sucedido, pues en televisión empezó a circular información con respecto al tema, así que decidió realizarle una visita para poder sincerarse con ella y explicarle la situación.

“Le dije que estuviera tranquila, que me había tocado decirlo, porque yo en realidad no quería. Esto fue porque esta persona se quiso inventar cosas y decir que yo era terrible, entonces a mí me tocó salir a contar la verdad”.

Explicó frente a las cámaras que compartió la información con el fin de defender su imagen y acabar con las especulaciones y datos falsos. Sin embargo, su mamá se mostró muy afectada con la situación.

“Me dijo que por qué no le contaba las cosas, que por qué debía enterarse por otras personas y solo cuando sabía que iba a salir en televisión le decía la verdad”.

No obstante, Zulma manifestó que su razón para mantener oculta la información, era precisamente por proteger a su madre, pues está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que sufra y causarle dolores innecesarios.

Zulma Rey en 'MasterChef Celebrity' | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 95 | Una despedida que despertó emociones l Canal RCN

“¿Para qué la atormento? Sé que no está bien, y si mi mamita me está viendo quiero que sepa que yo no le cuento todo porque no me gusta atormentarla y me gusta contarle solo las cosas buenas”.