Carolina Acevedo se destapó sobre Zulma Rey y expuso situación tras ‘MasterChef Celebrity’

Carolina Acevedo expuso situación con Zulma Rey

“Con Dani al principio nos la llevábamos bien, algo pasó y ya. Con Zulma me enteré que no me quería… No sabía que ella sentía todo eso cuando salió, esa salida me dejó como: ‘No quiero ver más el programa’. Debo confesar que no vi mucho ‘Masterchef’. No hay resentimiento de nada”, apuntó, asegurando que allí fue cuando tomó la determinación de no ver el programa para evitarse malos rollos.