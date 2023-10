Carolina Acevedo causa furor en redes por su oportuna decisión con una compañera de ‘MasterChef’

En el momento en el que se dio a conocer el resultado, muchos de sus compañeros ex participantes del reality y los mismos finalistas, expresaron su sentir con respecto a la victoria de Acevedo, incluso las personas con las que ella no tuvo tanta química.

Una de ellas fue Daniela Tapia, con quien Carolina tuvo varias diferencias a lo largo de la competencia. La actriz cubana compartió a través de una historia de su cuenta de Instagram una publicación de Acevedo en la que escribió: “Felicitaciones Caro (no me deja mencionarte) eres muy buena cocinera”.

Aunque la actriz colombiana no se ha pronunciado frente al tema, al revisar los seguidores de Daniela, Acevedo no se encuentra allí, y lo mismo pasa con el perfil de Carolina. El hecho de que la cubana mencionara que no le fue posible etiquetarla dio para que los rumores crecieran, pues Carolina Acevedo la habría bloqueado en la red social de Mark Zuckerberg.