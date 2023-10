“La ganadora en mi corazón y en la cocina”: así celebró el novio de Carolina Acevedo su triunfo en MasterChef

Como parte de una estrategia para no revelar quien era el ganador de la temporada de MasterChef Celebrity, Carolina Acevedo tuvo que actuar la celebración, pues RCN acostumbra a grabar varios finales y solo hasta el día de la emisión de la final los concursantes conocen quién es el ganador.

Seguido a ello dijo: “Desde el primer día, supe que te lo ibas a ganar. Tu pasión por la cocina y tu dedicación en cada plato fueron evidentes en cada episodio. No solo demostraste tus habilidades culinarias, sino también tu determinación y perseverancia para ganarte este sueño”.

La pareja de Carolina Acevedo, también expresó que no solo demostró sus habilidades culinarias en el programa sino que también mostró su determinación y perseverancia. “Cómo te esforzabas, te superabas a ti misma y te enfrentabas a desafíos todos los días, me hizo sentir muy orgulloso de ti. Tu talento y tu carisma te convirtieron en la única ganadora. Pero más allá de tu éxito, quiero que sepas lo feliz y agradecido que me siento de tenerte en mi vida como mi amor, mi compañera y mi musa”.