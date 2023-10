La reacción de Martha Isabel Bolaños luego de que Carolina Acevedo ganara 'MasterChef'.

La reacción de Martha Isabel Bolaños porque Carolina Acevedo ganó MasterChef

Pero esa no fue la única vez que Bolaños se sinceró respecto a Carolina. En una conversación con Bravíssimo, también afirmó que no podía creer todo lo que ella hablaba en las entrevistas personales. Y aunque aseguró que nunca tuvieron una buena relación, no pensaba que le cayera tan mal.

“Ella no me puede atacar todo el reality, hablar como habla de mí, que yo misma me he sorprendido. Yo no sabía que le caía tan mal, o sea, no nos caemos bien, pero no sabía que era tanto”.