No fueron 200 millones; este fue el dinero que habría recibido Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity 2023

MasterChef Celebrity llegó a su final el pasado domingo, 8 de octubre, en una de las finales que más revuelo y comentarios ha generado por el resultado, ya que cientos de usuarios y televidentes no están conformes con el resultado de declarar a Carolina Acevedo como la ganadora de MasterChef Celebrity 2023, debido a que varios esperaban que Nela González o Adrián Parada fueran escogidas, por los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, como merecedoras del trofeo y del millonario premio.

Carolina no prestó atención a estas críticas, las cuales afirmaban que la reconocida actriz no sabía cocinar o tenía una actitud que no gustaba entre el público, sin embargo, la colombiana demostró lo contrario y con sus diferentes preparaciones en la gran final logró conquistar los paladares de los reconocidos chefs, quienes tras una larga deliberación, llegaron al acuerdo de nombrar a Carolina como la vencedora de la quinta temporada del programa emitido por el Canal RCN.