¿Le dolió? Exnovia de Nela González respondió de una manera peculiar por su “vínculo” con Claudia Bahamón

La final de MasterChef Celebrity 2023 trajo bastante polémica a su alrededor, pues para muchos la actriz Nela González era quien debía haber ganado el primer lugar de la competencia, por sus preparaciones y su desempeño a lo largo del programa.

Nela González fue una de las finalistas en MasterChef Celebrity 2023. | Foto: Tomado de @nelagonzalez - Canal RCN

En más de una ocasión, Carolina estuvo en la mira de los seguidores del programa debido a su comportamiento con los demás participantes, lo cual hizo que se ganara más de una crítica en su contra. Incluso en alguna ocasión aseguraron que había cierta ‘rosca’ entre los jurados y la actriz, pues a ella le pasaban errores que a otros les habría costado la eliminación del concurso.

Para esta final, estuvieron acompañando a los concursantes algunos de sus familiares y allegados, por lo que los televidentes esperaban que Amalia Andrade, expareja de Nela González, estuviera presente para apoyar a la venezolana.

Sin embargo, Amalia no pudo estar en la gran final, pero no dudó en expresar su desacuerdo frente a la decisión final de los jurados y además aprovechó para explicar por qué no había asistido a ese gran momento para Nela.

Nela fue una de las participantes que más se destacó durante toda la competencia y en varias ocasiones recibió mensajes de apoyo y de felicitación por parte de Amalia, pues conoce las cualidades y talentos de Nela y no duda en apoyarla.

Ella es Amalia Andrade, la ex de Nela González | Foto: Instagram: @amaliaandrade_

En la noche del domingo Nela estuvo acompañada de su tía del alma, quien viajó desde España, y dos de sus mejores amigos, no obstante, los televidentes se quedaron esperando la llegada de Amalia Andrade, precisamente por ser tan cercana a la actriz venezolana.

La famosa escritora e ilustradora, a través de su cuenta de X, aseguró: “Los envidiosos dirán que yo no fui a la final de MasterChef”,

Los comentarios no se hicieron esperar, pues la verdad es que ante las manifestaciones de cariño y aprecio por parte de Amalia hacia Nela, hay más de uno que sueña con que la pareja vuelva a darse una nueva oportunidad y de ahí el interés en lo que pase alrededor de ambas.

Una vez conocido el nombre de la ganadora del concurso de cocina, las declaraciones por parte de Andrade con respecto al veredicto final salieron a la luz.

“No sé, siento que mañana deberíamos hacer paro nacional o algo”, dejando ver su claro desacuerdo frente al triunfo de Carolina Acevedo.

Y no es que Carolina no tuviera los méritos para ganar la competencia, sino que ella considera que el desempeño de Nela había sido superior al de su compañera, por eso resultó toda una sorpresa para la escritora el hecho de que Acevedo se hubiera llevado el triunfo sobre su expareja.

Aunque la actriz venezolana no haya sido la ganadora del reality de cocina, para muchos seguirá siendo la mejor cocinera de esta quinta temporada. El talento de esta actriz será recordado como uno de los más destacados en la historia de MasterChef.

Ante las diferentes cosas que pasaron en medio del reality, una de las que se resaltó fue la supuesta afinidad que existía entre Nela y Claudia Bahamón por las constantes peleas que tenían y lo que se decían en cada capítulo.

Pelea de 'Nela' González y Claudia Bahamón en 'MasterChef'. | Foto: Fotograma 'MasterChef Celebrity' | Capítulo 97 | La magia del emplatado| Canal RCN

Por ello, Amalia no dudó en contestar a quienes la nombraban cuando esto sucedía. “Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende. Pilladas”, fue lo que mencionó la escritora respondiendo uno de los videos donde se les ve a la presentadora y a la actriz juntas.

Enseguida los comentarios de los internautas salieron a la luz: “Ya sabemos que ustedes volvieron, no lo oculten más”; “Entonces pierdo las esperanzas de que vuelvan?”; “¿Y yo por qué sigo en el barco de Amalia y Nela? No me he podido bajar de aquí”.