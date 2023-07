‘MasterChef Celebrity 2023′: desventaja le jugó mala pasada a querido famoso y lo dejó por fuera de la competencia

No obstante, esta receta no fue muy beneficiosa para el actor, pues los jurados mencionaron que el sabor estaba bajito y le faltaba un poco de potencia en la combinación de ingredientes. Este detalle es relevante, pues el colombiano no podía probar los alimentos por este dolor en su boca.

“Me duele el alma que te vayas, de verdad. Empieza a pasar que te rompe el corazón cuando alguien se va y que uno quiere tanto”, dijo Chris Carpentier, a lo que Jorge Rausch agregó: “También me duele mucho. Me duele que te hayas tenido que ir hoy y no hayas podido competir al 100 % de tus capacidades”