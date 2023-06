“Sabroso”: Juan Pablo Barragán, sobre su beso con Jairo Ordóñez en MasterChef Celebrity

‘MasterChef Celebrity Colombia’ está al aire y llegó con una nueva temporada. La cocina más famosa de Colombia le abrió las puertas a varios famosos participantes que ya se la están jugando toda con tal de poder llegar a la final de este reality y llevarse así el premio mayor, además del título de la competencia.

De esta manera, artistas, actores, comediantes y hasta un sacerdote se dieron cita para demostrar cuáles son sus habilidades y sus mejores platos que merecerán el visto bueno de los tres jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier. Para esta quinta edición del programa, los colombianos están a la espera de ver con qué platos y recetas siguen saliendo los famosos.

Eso sí, el programa sigue prometiendo que las emociones no faltarán y que la adrenalina estará a flor de piel. La presentadora oficial del programa sigue siendo Claudia Bahamón, quien aseguró que esta temporada traerá muchas sorpresas, “a mí me sorprenden todos los retos, pues tenemos 24 hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto amán los colombianos”, comentó en su momento.

Pero, como era de esperarse, los altibajos no han faltado y aunque muchos aclaman este show, hace poco los tres famosos jurados se llenaron de críticas por cuenta de la salida del padre Walter Zapata. En este punto a los jurados les han dado palo, pero los famosos chefs tampoco se han quedado callados.

Pero más allá de eso hubo una situación que llamó la atención de los televidentes y se trató de una celebración muy particular entre dos participantes, Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez.

Los concursantes tuvieron que enfrentarse al reto de la caja misteriosa para competir por el pin de inmunidad. El ingrediente usado para cocinar fue el chocolate, con el que aleatoriamente los cocineros debían preparar una bebida fría o caliente, además de dos tipos de amasijos colombianos que lo acompañaran.

Sin embargo, solo tres parejas lograron mostrar su resultado final y ser ‘juzgados’ por los jurados del programa, entre ellos, destacaron los actores Jairo Ordóñez y Juan Pablo Barragán. De hecho, fueron ambos los famosos que lograron ganar el reto con buñuelos y mantecada, protagonizando un inesperado beso, que sorprendió a los televidentes colombianos y compañeros participantes.

Frente a este hecho, Juan Pablo Barragán no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales y también se mostró muy feliz por ganar el reto.

“Maric*s, estoy muy feliz, ganamos ese reto. Jairito, (Ordóñez) gracias. Que beso tan sabroso. Que chimba, sola energía de amor. Claudia Bahamón te amo infinitamente y que bonito ganar. Yo creo que le mando toda la energía a la gente que está viendo, a la gente que me manda esos mensajes tan lindos”, dijo.

Luego de sus palabras, el actor también quiso compartir un video en su feed de Instagram donde nombró a su compañero y dijo: “Solo amor y buen flow !!!!Gracias a todos por el amor. Gracias @jairo.ordonezh 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@chocolatecorona !!!!@masterchefcelebrityco@canalrcn No sabes la emoción @claudiabahamon ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Ante esto muchos de sus seguidores no dudaron en comentar sobre lo sucedido.

“Los amo, gracias por las risas todas las noches, no saben los que hacen por nosotros los televidentes, cuando no hay días buenos llegó a ver MasterChef y me alegran las noches. Felicitaciones no solo por ganar el reto sino por los seres maravillosos que son. ¡Un abrazo ❤️❤️❤️”; “Nos reímos mucho en casa con el capítulo de anoche, hasta del beso robado ja, ja, ja, ja”; “Muy bacano, el dedo de arequipe muy tú y lo de condorito brutal!!! Abrazos eres todo un personaje!!! 🔥”.