Alfredo se quejó de la “ignorada” de Martha Isabel tras su regreso a ‘La casa de los famosos Colombia’; no la bajó de “loca”

Durante la última fiesta de La casa de los famosos Colombia, que se llevó a cabo el pasado viernes, 14 de junio, el reencuentro entre Martha Isabel Bolaños y Alfredo Redes fue bastante tenso, debido a la actitud que tuvo la actriz cuando el creador de contenido se acercó a saludarla, al parecer, con la intención de darle un abrazo, tal como lo estaba haciendo con sus demás compañeros.

Sin embargo, el joven cartagenero no contó con la inesperada reacción de la caleña que, sin pensarlo dos veces, lo ignoró por completo y prefirió continuar su camino para saludar a otros participantes.

Debido a esto, Alfredo no dudó en hablar sobre lo ocurrido con Ornella, Juan David, Miguel Bueno y Miguel Melfi, quienes afirmaron que también habían notado una actitud antipática por parte de la eterna Pupuchurra de Yo soy Betty, la fea.

Martha Isabel Bolaños, Alfredo Redes, en 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Captura de pantalla / X

“Yo por eso le pregunté a Ornella cómo vio la energía de todos, porque Naren me dijo cosas súper bonitas, que no me preocupara porque, aunque yo lo nominé la primera semana, que él me admira mucho que no sé qué. Beto también, pero Martha casi no saluda, como con una antipatía”, comentó el cantante panameño.

Enseguida, el influencer se quejó por la actitud que, desde su perspectiva, Bolaños tuvo con todos, pero entre risas expresó: “Igual la eliminamos”.

Además, antes de exponer esta situación con los integrantes del Team Papillente, Alfredo ya se había desahogado al respecto con Miguel Bueno, a quien le explicó que Martha Isabel Bolaños lo esquivó cuando él estuvo cerca de ella, pero porque estaba buscando a su colega y gran amigo Camilo Díaz, también conocido como Culotauro, motivo por el que la tildó de “loca”.

si martha no saluda a alfredo es una grosera

si martha lo saluda es una hipócrita y falsa

ella ya vio todo lo que le hizo A ¿en serio iba a correr a abrazarlo?

hacerlo o no el resultado va a ser el mismo: él hablando horrible de ella#LaCasaDeLosFamososColpic.twitter.com/Wh3YBNIjcK — mar. Hope on the street, VOL 1 (@hobicienta) June 15, 2024

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Alfredo Redes?

El gesto entre la actriz y el creador de contenido no pasó por alto entre los televidentes, que rápidamente empezaron a reaccionar a través de las redes sociales recordando las constantes discusiones que protagonizaron, durante su experiencia en La casa de los famosos Colombia, como la del día en el que el influencer pisoteó y pateó una de sus prendas de vestir, mientras ella se encontraba en el cuarto del exilio.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Cortesía Canal RCN

Las imágenes de este polémico momento que se viralizó a través de las redes sociales eran desconocidas para la actriz hasta que salió del reality, por lo que durante su entrevista en el matutino Buen día Colombia, dio a conocer su opinión frente a este tipo de comportamiento que tuvo Redes con su ropa.

“Qué feo, qué bobada tan fea. Me enteré anoche que contaron, pero no había visto el video. Yo lo siento por ellos, sin palabras, qué feo”, dijo.

Además, dio a conocer que esa no fue la única vez que Alfredo tuvo gestos feos con ella, ya que una vez le hizo tomar un jugo extraño que, pese a que Mafe Walker le insistió que no le recibiera nada, ella no desconfió de su compañero. Al final, se enteró de que era agua en la que había escurrido una masa para hacer un tipo de pan casero.