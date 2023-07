Carolina Acevedo estalló ante comentario del Negrito sobre su estrato en ‘MasterChef Celebrity’; se agrandó el problema

En MasterChef Celebrity Colombia la única presión no es la de las ollas, ni el único fuego es el que sale de la estufa. Por el contrario, la convivencia entre los famosos que se encuentran participando en el programa de cocina se ha convertido poco a poco en el condimento principal de los episodios.

Inclusive, celebridades que tenían muchos años de amistad o enemistad se han visto contra la espada y la pared en el reality, discutiendo o poniendo a prueba el cariño o el desagrado que pueda existir entre los famosos, por lo que la competitividad aflora en cada etapa de la producción.

Así ha sucedido con Carolina Acevedo en esta quinta temporada del programa de cocina. La actriz, quien ha sido reconocida por haber participado en importantes producciones como Francisco, el matemático; Nuevo rico, nuevo pobre; Comando élite, La ley del corazón, entre muchas otras, ha generado amores y odios en el programa de cocina.

Recientemente, la actriz no aguantó más y estalló en contra uno de sus compañeros en pleno programa en vivo. Desde hace varios capítulos de MasterChef Celebrity Colombia, se han visto algunos de los roces que ha tenido la actriz Carolina Acevedo con más de un concursante.

Sin embargo, hay uno que no se ha podido superar. Se trata el rifirrafe que ha surgido con el creador de contenido caribeño Iván Ramiro Córdoba López, conocido en redes sociales como Negrito W. Con el influencer no ha habido excepción, pues son varias las ocasiones en las que estos dos famosos han tenido fuertes encuentros. Tal y como volvió a pasar en el más reciente capítulo.

En una prueba para la que se debían organizar en equipos de a tres personas, el actor Juan Pablo Barragán debía escoger cómo iban a estar organizados. Para su grupo escogió a Acevedo y a Adrián Parada, mientras que puso al Negrito, con Biassini Segura, siendo estos últimos uno de los favoritos por los jurados.

Fue así como el chef Jorge Rausch aumentó la tensión luego de conocerse el veredicto: “Mándele saludos a Juan Pablo Barragán”, señaló, por haberle dado el equipo ganador.

“Papi, le fue bien, ¿cierto?”, comentó Barragán. “Sí, sí”, respondió el influenciador. Nicolás de Zubiría, llevando a que los ‘vainazos’ fueran más fuertes, poniendo al mismo nivel la molestia del Negrito con Acevedo y Barragán: “Pero está en deuda Carolina. Bueno, tienes los dos enemigos en el mismo equipo (...). Con Carolina tienes una cuenta larga”, comentó el famoso chef al Negrito.

Ante ello, el famoso no se quedó callado y le respondió: “No, no, no. A Barragán, no (...). Sí, acá tengo la espinita… Es que Caro me puso un delantal negro. Barragán es bien, al menos, me hace reír”. ‘¿Y Caro no?, ¿no es chistosa?’”, dijo Rausch, a lo que el Negrito aseguró: “No (risa), no, nada. Son chistes estrato seis y yo ‘humildón’, no van”.

La incomodidad y molestia de la actriz fue evidente, por lo que no aguantó más y sin pelos en la lengua le respondió frente a todos los presentes en la cocina: “Eso que dijo, no fue en la buena, fue feo. Que salga él, porque me está discriminando… Ese comentario que se echó, no fue bonito y no es un chiste. Yo no soy amiga de él para se meta por ese lado”, resaltó.

Y esto no ha sido solo entre ellos, también ha sido el caso de Acevedo y Juliana Galvis, quienes se conocen desde hace varios años, trabajando juntas y teniendo algunas diferencias pendientes, las cuales se han visto incrementadas recientemente por el show de RCN, según comentó Galvis.