El secreto revelado: Zulma Rey de ‘Masterchef’ sí está muy cambiada a como era antes

Ya inició la quinta temporada de MasterChef Celebrity con 24 celebridades que competirán para convertirse en el famoso con mejores habilidades en la cocina, como lo han logrado los anteriores ganadores de las temporadas pasadas: Piter Albeiro, Adriana Lucía, Carla Giraldo y Ramiro Meneses.

En esta nueva entrega del reality culinario hay varias caras conocidas y una de ellas es la de la actriz Zulma Rey, quien enamoró a todo Colombia con su participación en la serie A Mano Limpia, donde interpretó a una niña muy bella y tierna que termina teniendo un embarazo adolescente con otro de los protagonistas, El “Baby”, interpretado por el actor Sebastián Vega.

Zulma Rey, actriz colombiana. - Foto: Tomada de Twitter @zulmarey

En dicha producción Zulma resaltaba por su figura delgada, tierna y muy pulida, haciendo que muchos la compararan con una muñeca Barbie, sin embargo, ahora haciendo las veces de “chef”, los televidentes se han percatado de que ella tiene una imagen más voluptuosa, con labios más gruesos, pómulos más marcados y facciones mucho más notorias, lo que da a entender que la actriz se ha realizado algunos retoques estéticos.

“Te cambió demasiado el rostro”, “¿Qué pasó con esas cirugías, eran necesarias?”, “👏 total alguien se atrevió a decirlo”, “¡mucho relleno en esa jeta! ¡Estás muy loba! 😂”, “no la volvieron a llamar en tv 👈”, son algunos de los comentarios que algunos cibernautas dejaron en als fotos oficiales de Zulma en MasterChef Celebrity.

Zulma rompió en llanto en pleno reto de campo

Las ganadoras del primer reto asumieron la capitanía para el reto de campo en las playas de Cartagena, es decir, tenían el poder para dirigir al grupo. La tarea que los jurados chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier propusieron en conjunto fue la preparación de tres platos fuertes para luego ser promocionados por un mesero, quien también fue elegido entre los participantes.

En ese orden de ideas, cada celebridad se encargó de cumplir con las asignaciones que le dieron, pero eso no significó que el orden y la tranquilidad estuvieran presentes, pues cabe recalcar que las pruebas culinarias son bajo presión y con un tiempo determinado para ser llevadas a cabo.

Fue entonces cuando, entre las preparaciones y ya alistando los platos para llevar a la mesa, hubo un pequeño disparate en el grupo liderado por Luces. En una mesa estaba la capitana, el actor Julio César Herrera y la actriz Zulma Rey. Entre Velásquez y Herrera estaban poniendo los platos para servir la comida y, enseguida, llegó Rey con una paila que tenía alimentos.

Zulma Rey, Luces Velásquez y Julio Herrera. - Foto: RCN

En efecto, el actor le dijo a Zulma: “Quítese de ahí”, algo que la actriz no lo tomó de la mejor forma y, sin pensarlo dos veces, le respondió: “Con mucho gusto”. La joven se iba a retirar, pero Luces le dijo que no. Luego de esto, detrás de cámaras, Zulma se desahogó por completo: “No me sentía muy bien de como me estaban hablando, pienso que, ante todo, hay que ser persona y tratar a las personas con cariño”, manifestó la artista.

Pero eso no fue todo, luego la joven le preguntó a la capitana si le podía ayudar y esta le dijo que no. Enseguida, Rausch le dijo que no se aislara y esa fue, como se dice coloquialmente, la gota que rebasó la copa. “A si ve es que si uno me dice una cosa y otro que no”, dijo Rey y comenzó a llorar. Después, su colega Martha Isabel Bolaños comentó que la joven artista ya venía acumulando cosas: “Ser escogida de últimas no debe de ser muy chévere”, aseguró.

La llorada de Zulma generó debate en redes sociales. - Foto: RCN

Para finalizar, Luces le dijo a la sentimental actriz: “No llore, usted me tiene. Vamos a hacerlo, ya le voy a dar la orden y no se angustie porque esto es como una obra de teatro; aquí hay que salir adelante… No vale la pena la peleada”, comentó la capitana del equipo. Como era de suponerse, en redes sociales se desató una avalancha de comentarios donde mientras que unos internautas se identificaron con Zulma, otros expresaron que no fue la actitud correcta.