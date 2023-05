Masterchef Celebrity 2023: los últimos detalles de la nueva temporada

Masterchef Celebrity Colombia es uno de los realities más vistos en la televisión desde su primera temporada en 2018. El programa desde entonces ha ido evolucionando su formato, generando mayor atención en los espectadores que ahora están a la espera de la nueva temporada.

Desde este lunes 29 de mayo, los televidentes podrán disfrutar de una nueva entrega de Masterchef Celebrity, la cual presenta para esta edición un total de 24 participantes, quienes lucharán entre sí para conseguir el reconocimiento que los acredita como verdaderos chefs profesionales y de un atractivo premio económico.

Entre los participantes para este año se encuentran Adrián Parada, Biassini Segura, Carolina Acevedo, Catalina Guzmán, Daniela Tapia, Diego Sáenz, El Negrito W, Francisca Estévez, Jairo Ordóñez, Juan Pablo Barragán, Juliana Galvis, Julio Cesar Herrera, Karoll Márquez, Laura Barjum, Luces Velásquez, Marcela Benjumea, Mario Ruiz, Martha Isabel Bolaños, Natalia Sanint, Nela González, Padre Walter de Jesús Zapata, Crisanto Alonso Vargas, conocido artísticamente como ‘Vargasvil’, Zulma Rey y Álvaro Bayona.

“En algún momento había pensado que MasterChef me llamaba la atención porque era como una forma de disculparme con mi abuela por todos los años que no cociné… fue muy duro, me preparé mucho tiempo, muchas horas… le metí la ficha como toca”, manifestó Juliana Galvis en entrevista para el portal Kienyke.

Masterchef Celebrity llegará pronto a las pantallas de RCN. - Foto: RCN Televisión

Así mismo, el influencer Diego Sáenz y su expareja sentimental, la ex Señorita Colombia, Laura Barjum, pasarán por la cocina del programa, que pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades en la cocina.

“Este proyecto llegó de la nada, pero yo sí quería desde hace rato… confirmó yo y luego Laura me cuenta que también la llamaron y le dije que sí era consciente de que íbamos a tener que enfrentarnos”, explicó Diego a Kienyke, quien también reveló que esta es una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado en su vida.

Para este año la presentadora y anfitriona del programa será una vez más la reconocida Claudia Bahamón, quien afirmó que en cada temporada siempre tiene sorpresas con los participantes. ““A mí me sorprenden todos los retos de contenido, también el nivel de participantes, pues tenemos 24 nuevos hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto aman los colombianos”.

Bahamón también reveló que el Canal RCN tomó la decisión que el programa fuera transmitido no solo de lunes a viernes, sino también los fines de semana, así que los televidentes podrán disfrutar del reality todos los días de la semana a partir de las 8:00 p.m., hora colombiana.

Carolina Acevedo dio a conocer la fecha de estreno del programa - Foto: @acevedocarolina

El susto que se vivió en Masterchef

Como siempre, entre deliciosas recetas se desarrollarán todo tipo de situaciones que vendrán a ponerle sabor y color a las noches del canal.

Y es que aunque todavía no ha salido al aire, ya varios famosos que estarán en esta nueva temporada han compartido por medio de redes sociales videos y pequeños adelantos.

En medio de la tensión por las pruebas de cocina a las que se verán enfrentados los participantes y de la interacción entre Claudia y los chefs, puede pasar de todo. De hecho, la presentadora a través de sus redes sociales compartió un momento algo tensionante cuando textualmente ‘la cocina entró en llamas’.

Ramiro Meneses, ganador de Masterchef Celebtity. Foto: Cortesía RCN - Foto: Cortesía RCN

Entre gritos y algo de angustia se ve a la presentadora al lado del chef Nicolás de Zubiría quién trata de apagar las llamas usando un extintor y aunque la intención es buena, la verdad es que la habilidad de ambos no es que sea mucha.

La misma presentadora aseguró en su cuenta de Instagram: “Ahora me parece que @canalrcn sabiendo esto es demasiado irresponsable al ponernos en este lugar a nosotros dos y más a Nico al mando de un extintor para apagar un fuego! Ja, ja, ja, ja, ja (ARL listo para ser usado)”.

Y también añadió: “Pd: los gritos son reales ja, ja, ja, ja, ja, ¿quieren ver más detrás de cámaras?”.

Al final de cuentas todo volvió a la normalidad y quedó como una de las tantas anécdotas que habrá para contar durante cada capítulo de MasterChef.